Un incident neobișnuit petrecut în Macao a devenit viral pe rețelele sociale, după ce un robot umanoid a fost escortat de poliție în urma unei întâlniri care a speriat o femeie de 70 de ani.

Potrivit autorităților locale, incidentul a avut loc într-un complex rezidențial din cartierul Patane, în jurul orei 21:00. Femeia mergea pe stradă și își verifica telefonul mobil când a observat că în spatele ei se afla un robot umanoid model G1, produs de compania Unitree Robotics, informează Interesting Engineering.

Momentul a fost filmat și ulterior distribuit pe rețelele sociale

Surprinsă de apariția robotului care o urma la mică distanță, femeia s-a speriat și a început să strige la acesta, spunând că îi provoacă palpitații. Câțiva trecători au asistat la scenă, iar momentul a fost filmat și ulterior distribuit pe rețelele sociale.

În imaginile devenite virale se vede și momentul în care robotul este escortat de polițiști după incident. Unul dintre agenți își pune mâna pe umerii robotului, gest care a alimentat glumele internauților, mulți afirmând în mod ironic că robotul ar fi fost „arestat”.

The First Humanoid Robot Arrested by Police🤖👮‍♀️



One night in Macau, a citizen was taking a walk with his humanoid robot (Unitree G1).



A passing woman yelled at him (perhaps frightening her), essentially saying, "Why bother with this when there are so many other things to do?… pic.twitter.com/moCBhsDeRW — CyberRobo (@CyberRobooo) March 7, 2026

Robotul aparținea unui centru educațional

Potrivit presei locale, robotul aparține unui centru educațional din oraș și era folosit pentru activități promoționale în zonă. După intervenția poliției, dispozitivul a fost returnat proprietarului său, un bărbat de 50 de ani, care a fost avertizat să manifeste mai multă prudență atunci când îl utilizează în spații publice.

Un reprezentant al centrului, Towin Mak, a explicat pentru postul local Teledifusão de Macao că robotul se îndrepta spre ieșirea din zonă în momentul incidentului.

Potrivit acestuia, robotul s-a oprit în spatele femeii atunci când aceasta s-a oprit pentru a-și verifica telefonul și nu a reușit să o ocolească, rămânând pur și simplu în spatele ei.

Femeia a ajuns la spital

După incident, femeia a declarat poliției că se simte rău și a fost transportată la spital pentru un control medical. După examinare și tratament, ea a anunțat că nu intenționează să depună plângere.

Autoritățile au confirmat totuși că a existat un contact fizic între robot și femeie.

Dezbatere despre roboții din spațiul public

Clipul viral a generat reacții mixte în mediul online. Unii internauți au tratat incidentul cu umor, în timp ce alții au ridicat semne de întrebare privind siguranța utilizării roboților în spații publice.

În ultimii ani, roboții umanoizi au început să apară tot mai frecvent în orașele din China. De exemplu, robotul T800 al companiei EngineAI a fost observat patrulând alături de polițiști într-o zonă turistică din Shenzhen, iar un alt robot, numit „Xiao Hu”, a fost văzut dirijând traficul în districtul Huangpu din Shanghai.

Incidentul din Macao evidențiază însă și situațiile neașteptate care pot apărea pe măsură ce roboții umanoizi devin tot mai prezenți în viața de zi cu zi.