1 minute de citit
Nu sunt comentarii

Rusia a finalizat testele pentru primul său computer cuantic de 70 de qubiţi

Redacția TechRider
19 decembrie 2025
Calculator cuantic
Calculator cuantic. Sursa foto: G4Media (generat AI)
Rusia a finalizat testarea primului său computer cuantic de 70 de qubiţi folosind ioni de yterbiu, a anunţat joi compania nucleară de stat rusă Rosatom, informează Xinhua, transmite Agerpres.

Prezentat de o echipă de cercetători de la Institutul de Fizică Lebedev (LPI) din Moscova, computerul şi-a demonstrat cu succes capacităţile într-un experiment de control, documentând progresul proiectului rus de calcul cuantic gestionat de Rosatom, au declarat reprezentanţii acestei companii.

Potrivit LPI, testul reprezintă o descoperire importantă în cercetarea rusă în domeniul calculului cuantic, deschizând calea către abordarea unei game mai largi de probleme şi către noi aplicaţii în diverse industrii.

LPI a anunţat că Rusia intenţionează să dezvolte calculatoare cuantice de dimensiuni medii până în anul 2030, utilizând mecanisme eficiente de corectare a erorilor şi algoritmi cuantici complecşi pentru a rezolva probleme industriale reale.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

