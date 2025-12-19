Rusia a finalizat testele pentru primul său computer cuantic de 70 de qubiţi

Rusia a finalizat testarea primului său computer cuantic de 70 de qubiţi folosind ioni de yterbiu, a anunţat joi compania nucleară de stat rusă Rosatom, informează Xinhua, transmite Agerpres.

Prezentat de o echipă de cercetători de la Institutul de Fizică Lebedev (LPI) din Moscova, computerul şi-a demonstrat cu succes capacităţile într-un experiment de control, documentând progresul proiectului rus de calcul cuantic gestionat de Rosatom, au declarat reprezentanţii acestei companii.

Potrivit LPI, testul reprezintă o descoperire importantă în cercetarea rusă în domeniul calculului cuantic, deschizând calea către abordarea unei game mai largi de probleme şi către noi aplicaţii în diverse industrii.

LPI a anunţat că Rusia intenţionează să dezvolte calculatoare cuantice de dimensiuni medii până în anul 2030, utilizând mecanisme eficiente de corectare a erorilor şi algoritmi cuantici complecşi pentru a rezolva probleme industriale reale.