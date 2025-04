Scenariul apocaliptic din serialul „The Last of Us” nu este unul complet SF / Cât de realistă este amenințarea ciupercilor zombie?

Creat după o faimoasă franciză de jocuri video, serialul „The Last of Us”, produs de HBO, pleacă de la o idee SF. Aceea că o ciupercă banală suferă o mutație, apoi sare de la insecte la oameni și se răspândește rapid în întreaga lume, lăsând victimele incapabile să își controleze gândurile și acțiunile. Este clar ficțiune, dar poate nu atât de absurdă pe cât pare, susține un studiu publicat în revista Nature de către o echipă internațională de oameni de știință.

Peste două milioane de specii de fungi (ciuperci) au evoluat în ultimul miliard de ani, din organisme similare acestora a căror istorie merge până în urmă cu 2,4 miliarde de ani. Este cert vorba despre unele dintre cele mai vechi, dar și cele mai de succes organisme multicelulare de pe Terra. Iar știința actuală nu a reușit să descrie decât 5% din speciile de fungi care există în prezent.

Viața noastră, așa cum o știm azi, nu ar fi fost posibilă în lipsa fungilor. Poate că nici măcar evoluția biologică și tehnologică a omenirii nu ar fi fot posibilă. Cel puțin nu așa cum s-a desfășurat.

Așa cum se întâmplă cu bacteriile și virusurile, ciupercile evoluează și se adaptează constant, ceea ce le permite să găsească metode de supraviețuire în condiții ostile. Vedem deja specii de fungi capabile să trăiască la temperaturi tot mai ridicate – inclusiv la temperatura corpului uman, care a fost mult timp o barieră naturală împotriva lor.

De asemenea, observăm o creștere a rezistenței antimicrobiene în cazul unor fungi patogeni, precum drojdiile din specia Candida auris sau mucegaiurile din genul Aspergillus, ambele cauze frecvente de infecții nosocomiale.

Plecând de la această idee, da, serialul The Last of Us este o proiecție dramatică a unui scenariu de pandemie fungică de tip zombie. Însă el se bazează pe o logică științifică, dacă nu chiar pe realitate, subliniază TheConversation.

Ciupercile au fost și rămân un element vital în evoluția omenirii

Pentru mulți dintre noi, ideea de ciuperci se rezumă la feliile de pizza pe care sunt presărate, mai mult sau mai puțin generos, în cele mai multe dintre rețete. Nu mulți știu însă că rolul lor în viața de zi cu zi a oamenilor este unul crucial.

Mănânci pâine? Mulțumește-i ciupercii numite drojdie. Îți plac berea, vinul sau whisky-ul? Nici ele nu ar fi fost posibile în lipsa unor fungi care să permită fermentația. De fiecare dată când o cură de antibiotice te ajută să te recuperezi după o infecție, amintește-ți că un mucegai a fost sursa compușilor care au dus la descoperirea penicilinei și a numeroaselor ei derivate.

Acidul lisergic dietilamidic, cunoscut sub numele de LSD își are originea într-un mucegai de cereale. În mod similar, „ciupercile magice” sunt sursa psilocibinei. Atât LSD, cât și ciupercile magice sunt droguri recreaționale ilegale, este adevărat, dar sunt și studiate pentru valoarea lor terapeutică.

Reversul medaliei se regăsește în agresivitatea unor specii de ciuperci. Pe lângă faptul că descompun plantele și animalele moarte, unele forme atacă organisme vii, inclusiv oameni. Rafturile farmaciilor sunt pline cu remedii împotriva piciorului atletului, infecțiilor sau mâncărimilor, toate infecții fungice neplăcute. Chiar și mătreața este cauzată de o ciupercă.

Totuși, în timp ce avem la dispoziție o gamă largă de medicamente pentru tratarea infecțiilor bacteriene, există doar patru clase de compuși cunoscuți care pot combate infecțiile fungice. Trei dintre aceștia se regăsesc în diverse pudre, spray-uri și unguente disponibile fără rețetă, folosite pentru infecții fungice obișnuite.

A patra și cea mai nouă clasă, echinocandinele, este rezervată utilizării în spitale, acolo unde infecțiile fungice pot deveni letale.

Cât de realist este un scenariu în care fungii să amenințe însăși civilizația umană?

În deja faimosul serial HBO, o ciupercă din genul cordyceps, unul folosit în medicina din viața reală, suferă o mutație și începe să infecteze oamenii prin eliberarea de spori în aer.

„Ciupercile adoră să producă spori”, explică Dr. James Kronstad, profesor și microbiolog în cadrul Universității British Columbia (UBC), și unul dintre coautorii studiului din revista Natura. În realitate, cordyceps fac acest lucru, dar numai în rândul insectele.

Sporii pătrund în creierul furnicilor, fapt care determină insectele să urce pe ramurile cele mai înalte ale arborilor. Apoi, ciuperca străpunge capul insectelor și eliberează spori care se răspândesc la sol, pe un areal mult mai mare decât ar fi făcut-o dacă nu ar fi generat acest mecanism de control.

Nu este singurul aspect pe care serialul îl redă corect. În The Last of Us, ciuperca evoluează într-o formă periculoasă din cauza încălzirii globale. Este exact ceea ce subliniază autorii studiului că se poate întâmpla într-unul dintre cele mai negre scenarii.

Dr. Kronstad și colaboratorii săi subliniază faptul că schimbările climatice ar putea contribui la răspândirea unor fungi periculoși, precum Coccidioides sau Candida auris, care provoacă infecții rezistente la tratamentele antifungice disponibile.

Autorii menționează, de asemenea, descoperirea unei noi ciuperci anul trecut, Rhodosporidiobolus fluvialis, identificată în premieră la oameni după ce fusese observată anterior doar în mediul natural.

Ciupercile pot influența percepția și comportamentul prin compușii chimici pe care îi produc. Se apropie tot mai mult de noi? Cu siguranță. Pot transforma oamenii în „zombi”? Nu există dovezi că ar putea avea un asemenea efect, dar ideea este una tulburătoare.

Faptul că, la nivel teoretic, un astfel de scenariu ar fi posibil, este suficient de periculos pentru a genera atenția oamenilor de știință. Cât despre serial, el are meritul de a ne reaminti că trebuie să ne adaptăm rapid pentru a rămâne cu un pas înaintea unei posibile pandemii fungice.