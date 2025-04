Smartphone-urile pot contribui la detectarea timpurie a depresiei, arată un studiu

Smartphone-urile au potenţialul de a ajuta la detectarea depresiei prin fenotiparea digitală şi extragerea anumitor caracteristici pe baza utilizării cantităţii masive de date pe care acestea le colectează, conform oamenilor de ştiinţă chinezi de la Universitatea Lanzhou, transmite joi agenţia de știri Xinhua, citată de Agerpres.

Pentru persoanele moderne, care suferă de un nivel ridicat de stres, acest lucru are o semnificaţie şi un potenţial deosebit, smartphone-urile putând detecta în timp util starea psihică şi fizică a oamenilor, potrivit studiului publicat recent în revista Proceedings of the IEEE.

Prin cantitatea mare de date generate de smartphone-uri se poate monitoriza în mod continuu starea psihică a utilizatorilor, acest lucru având avantaje multiple, cum ar fi universalitatea şi obiectivitatea, după cum a declarat Yang Minqiang, profesor asociat la Facultatea de Informatică şi Inginerie din cadrul Universităţii Lanzhou.

„Smartphone-urile pot ajuta la identificarea în timp util a tulburărilor psihologice, cum ar fi depresia şi anxietatea”, a adăugat profesorul.

Telefoanele inteligente conţin o multitudine de senzori, precum GPS, giroscop, microfon, senzor de lumină ambientală şi alţii. Aceştia pot ajuta la înregistrarea mişcărilor, interacţiunilor sociale, a somnului, ritmului de mers şi a altor stări comportamentale şi pot fi utilizate pentru a identifica şi urmări tulburările psihologice.

Smartphone-urile au fost utilizate, în general, pe scară largă, ca sisteme de colectare de date pentru dispozitive portabile şi senzori de sănătate care pot aduna pasiv fluxuri de date legate de mediu, starea de sănătate şi comportament.

Cercetările recente arată că datele colectate pot fi folosite nu doar pentru a monitoriza starea fizică a utilizatorilor, ci şi sănătatea mintală a acestora.

Cu toate acestea, extragerea trăsăturilor fenotipurilor digitale ce caracterizează tulburarea depresivă majoră (TDM) reprezintă o provocare tehnică şi poate ridica unele probleme semnificative legate de confidenţialitate.

Potrivit lui Yang, acest studiu a efectuat o analiză exhaustivă asupra mai multor aspecte esenţiale legate de detectarea generalizată în cazul MDD. Cercetătorii au analizat în special metodologiile existente şi algoritmii de extragere a caracteristicilor utilizaţi pentru a detecta MDD prin fenotiparea digitală din datele smartphone-urilor. Ei au rezumat şi explicat cinci tipuri de caracteristici ale datelor din telefoanele inteligente: locaţia, mişcarea, ritmul, somnul şi utilizarea socială şi a dispozitivului.

Aceste date înregistrează modelele activităţilor zilnice ale unei persoane, inclusiv interacţiunile sociale şi utilizarea telefonului mobil.

În pofida limitărilor sale, studiul deschide calea către cercetări suplimentare şi explorarea cu ajutorul ingineriei a datelor colectate de smartphone-uri, potrivit lui Yang.

„Identificarea precoce ar putea contribui la intervenţia timpurie asupra depresiei. Anticipăm că producătorii de smartphone-uri ar putea realiza (instrumente de) diagnostic şi tratament pentru sănătatea mintală bazate pe smartphone-uri, protejând în acelaşi timp confidenţialitatea utilizatorilor”, a declarat Yang.