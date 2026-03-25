Racheta europeană Ariane 6 este programată pentru o nouă lansare pe 28 aprilie, când va transporta pe orbita joasă a Pământului un nou set de 32 de sateliți din cadrul constelației Project Kuiper, dezvoltată de Amazon.

Potrivit unui comunicat al companiei, misiunea face parte dintr-un contract mai amplu, care prevede un total de 18 lansări dedicate acestui proiec.

Al doilea zbor dintr-o serie strategică

Lansarea din aprilie va reprezenta al doilea zbor al rachetei în cadrul programului Kuiper, după cel din 12 februarie, când alți 32 de sateliți au fost plasați cu succes pe orbită. Acea misiune a consolidat colaborarea dintre Arianespace și Amazon, într-un moment în care competiția pe piața internetului prin satelit devine tot mai intensă.

Zborul programat pentru 28 aprilie va avea o durată de sub două ore și va fi efectuat de la centrul spațial european din Kourou, Guyana Franceză. Racheta va fi utilizată în configurația A64, echipată cu patru propulsoare auxiliare, una dintre variantele sale cele mai puternice.

Europa își consolidează poziția în cursa spațială

Programul Ariane 6 este considerat esențial pentru autonomia strategică a Europei în domeniul lansărilor spațiale, mai ales în contextul competiției globale dominate de actori privați.

În prezent, Amazon devine unul dintre principalii clienți ai lansatorului european, cu 18 misiuni rezervate dintr-un total de aproximativ 30 incluse deja în portofoliul de comenzi al Arianespace.

Kuiper vs. Starlink: cursa pentru internet global din spațiu

Constelația Project Kuiper, cunoscută inițial sub acest nume, are ca obiectiv plasarea pe orbită a 3.236 de sateliți pentru a furniza internet de mare viteză la nivel global. Până în prezent, aproximativ 150 de sateliți au fost deja lansați, însă proiectul a înregistrat întârzieri față de planul inițial.

Principalul competitor este rețeaua Starlink, operată de SpaceX, compania fondată de Elon Musk. Aceasta are deja un avantaj semnificativ, cu aproape 9.400 de sateliți activi pe orbită.

Prin urmare, fiecare lansare devine critică pentru recuperarea decalajului și accelerarea implementării rețelei Kuiper.

Misiunea din 28 aprilie confirmă rolul tot mai important al rachetei Ariane 6 în ecosistemul global al lansărilor spațiale și subliniază ambițiile Amazon de a concura direct cu liderii actuali din sectorul internetului prin satelit. Ritmul lansărilor din următorii ani va fi decisiv pentru succesul proiectului Kuiper.