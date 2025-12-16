O explozie de raze gamma (GRB) – cel mai energetic tip de explozie din Univers de la Big Bang – cu o durată de 7 ore a fost detectată la 2 iulie 2025 prin intermediul Telescopului Spaţial Fermi Gamma-ray al NASA, care orbitează Pământul din 2008, transmite marţi Live Science care citează un studiu publicat pe 26 noiembrie în The Astrophysical Journal Letters, transmite Agerpres.

Evenimentul, numit GRB 250702B, reprezintă cea mai lungă durată de explozie de raze gamma înregistrată vreodată. Astronomii cred acum că originile sale sunt legate de o altă explozie neobservată anterior, care a lansat un jet îngust de radiaţii cosmice în direcţia Sistemului Solar, călătorind cu cel puţin 99% din viteza luminii.

GRB 250702B nu a fost uşor de identificat

Cercetătorii au folosit mai multe tipuri de telescoape pentru a-i identifica originea, pe toate lungimile de undă ale luminii, inclusiv telescoapele gemene Gemini de 8,1 metri din Chile şi Hawaii, Very Large Telescope din Chile, Observatorul Keck din Hawaii şi Telescopul Spaţial Hubble.

Exploziile de raze gamma provin din adâncurile Universului. Chiar şi cel mai apropiat astfel de eveniment a provenit de la peste 100 de milioane de ani-lumină distanţă, potrivit NASA.

Conform astronomilor, GRB 250702B a provenit dintr-o galaxie masivă aflată la 8 miliarde de ani-lumină distanţă, care, este atât de bogată în praf cosmic încât a blocat toată lumina vizibilă.

Cea mai lungă durată de explozie de raze gamma înregistrată vreodată

Singura lumină detectată de telescoape a fost cea în infraroşu şi în raze X de înaltă energie. Din cauza norilor denşi de praf din galaxia de origine, fenomenul GRB era aproape invizibil în spectrul vizibil al luminii, conform studiului.

„Aceasta a fost cea mai lungă explozie de raze gamma observată de oameni – suficient de lungă încât să nu se încadreze în niciunul dintre modelele noastre existente privind cauzele exploziilor de raze gamma”, a declarat Jonathan Carney, autorul principal al studiului şi doctorand în fizică şi astronomie la Universitatea din Carolina de Nord din Chapel Hill, într-un comunicat.

Analiza arată că GRB 250702B ar fi putut fi cauzată de moartea unei stele masive, de o stea sfâşiată de o gaură neagră sau de fuziunea unei stele cu heliu şi a unei găuri negre, unde gaura neagră sfredeleşte miezul stelei masive, declanşând o explozie din interior. Studiul precizează că deocamdată nu există suficiente date pentru a putea înclina spre una dintre aceste cauze.