Compania aerospațială Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunțat un parteneriat cu NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) și cu Institutul Tehnologic din California pentru a integra capabilitățile de apărare planetară în platforma sa spațială Blue Ring, în cadrul misiunii NEO Hunter, dedicată protecției Pământului împotriva asteroizilor potențial periculoși, potrivit Space.com.

Misiunea se va baza pe mai multe tehnologii pentru a detecta, analiza și devia sau distruge obiectele cosmice care ar putea reprezenta o amenințare. Platforma Blue Ring, magistrala modulară a Blue Origin, poate susține până la 4.000 de kilograme de încărcătură utilă distribuită pe 13 porturi și este proiectată să funcționeze de la orbite joase și geostaționare ale Pământului, până la spațiul cislunar, Marte și alte destinații din cosmos.

NEO Hunter va folosi diverse tehnici pentru a intercepta și evalua asteroizii, astfel încât să poată modifica traiectoriile obiectelor care prezintă risc. În prima fază, misiunea va lansa un grup de cubesat care să întâlnească asteroidul, să-l caracterizeze și să analizeze compoziția, masa și densitatea acestuia, informații esențiale pentru alegerea strategiei optime de neutralizare.

O posibilă strategie implică utilizarea unui fascicul de ioni de mare putere, care poate direcționa un flux concentrat de particule încărcate pentru a schimba orbita asteroidului. Această tehnologie funcționează similar cu motoarele cu acționare ionică folosite de sondele spațiale, precum DART de la NASA, care a reușit să modifice orbita asteroidului Dimorphos în 2022.

Dacă asteroidul este prea mare sau se mișcă prea rapid pentru a fi deviat eficient cu fasciculul de ioni, NEO Hunter va utiliza o fază a doua, denumită „Perturbare cinetică robustă”, similară tehnicii demonstrată de DART. În această etapă, vehiculul spațial va intercepta obiectul cu viteze de până la 36.370 km/h, iar un satelit mai mic, numit Slamcam, va documenta impactul și va confirma succesul misiunii.

Blue Origin subliniază că platformele comerciale precum Blue Ring permit realizarea de misiuni științifice, exploratorii și de apărare planetară la costuri reduse, oferind flexibilitate ridicată pentru aplicații multiple, inclusiv ca nod de comunicații pe orbita lui Marte.

Interesul pentru apărarea Pământului împotriva asteroizilor a crescut după incidente recente, precum prăbușirea unui meteorit în Germania și treceri apropiate ale unor asteroizi între Pământ și Lună. De zeci de ani, astronomii monitorizează asteroizii suficient de mari pentru a reprezenta pericol, însă până în prezent nu a fost identificată nicio amenințare iminentă serioasă.