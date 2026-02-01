Compania spațială americană Blue Origin, fondată de Jeff Bezos, a anunțat suspendarea zborurilor de turism spațial pentru o perioadă de cel puțin doi ani, decizie motivată de necesitatea concentrării resurselor asupra dezvoltării tehnologiilor și capabilităților umane implicate în programul selenar.

Potrivit unui comunicat al companiei, lansările rachetei suborbitale New Shepard vor fi întrerupte, iar echipele tehnice și financiare vor fi realocate pentru a accelera dezvoltarea sistemelor destinate misiunilor lunare. Blue Origin afirmă că această decizie este aliniată obiectivelor strategice ale Statelor Unite privind revenirea pe Lună.

„Decizia reflectă angajamentul Blue Origin față de obiectivul națiunii de a se întoarce pe Lună și de a stabili o prezență selenară permanentă și susținută”, se arată în comunicatul companiei.

Blue Origin este unul dintre contractorii implicați în programul Artemis al NASA, care vizează trimiterea din nou a astronauților pe Lună, pentru prima dată în peste cinci decenii, și dezvoltarea infrastructurii necesare explorării spațiului profund, inclusiv pentru misiuni viitoare către Marte. Compania dezvoltă, printre altele, un modul de aselenizare umană și alte tehnologii de sprijin pentru operațiuni lunare.

Anunțul vine într-un moment în care NASA se pregătește pentru următoarea etapă a programului Artemis. Misiunea Artemis II, care va transporta un echipaj uman într-un zbor de test în jurul Lunii, are o fereastră de lansare programată în perioada imediat următoare, data fiind ajustată recent de la 6 la 8 februarie. Misiunea reprezintă primul zbor cu echipaj uman din cadrul programului Artemis și un pas esențial înaintea unei aselenizări efective.

Blue Origin a început să ofere zboruri suborbitale pentru turiști spațiali în 2021, folosind racheta reutilizabilă New Shepard. Jeff Bezos s-a numărat printre pasagerii primului zbor cu echipaj uman al companiei. De la debutul programului, 98 de persoane au ajuns în spațiu în cadrul a 38 de zboruri, printre pasageri aflându-se personalități publice precum cântăreața Katy Perry și actorul William Shatner.

Programul de turism spațial, destinat în principal clienților cu venituri ridicate, a fost criticat încă de la lansare pentru beneficiile sale științifice limitate, impactul asupra mediului și caracterul său elitist. Deși Blue Origin nu publică oficial prețurile biletelor, estimările din industrie indică costuri de ordinul câtorva sute de mii de dolari per pasager.

Suspendarea temporară a zborurilor comerciale marchează o schimbare de priorități pentru companie, care își concentrează eforturile asupra segmentului guvernamental și al misiunilor de explorare spațială, într-un context în care competiția dintre actorii privați pentru contracte NASA și poziționarea în programul Artemis devine tot mai intensă.