Cea mai clară imagine a cometei interstelare 3I/ATLAS, surprinsă de telescopul Hubble

O nouă imagine realizată de Telescopul Spațial Hubble a oferit cea mai detaliată privire de până acum asupra cometei interstelare 3I/ATLAS, un obiect venit din afara sistemului nostru solar. Fotografia a fost realizată pe 21 iulie, când cometa se afla la aproximativ 445 milioane de kilometri de Pământ, utilizând instrumentul Wide Field Camera 3, potrivit CNN Science.

În imagine se observă un nor de praf în formă de lacrimă, provenit din nucleul înghețat al cometei.

Nucleul, format din gheață, praf și roci, nu este vizibil direct, însă observațiile sugerează că dimensiunea sa este cuprinsă între 305 metri și 5,6 kilometri. Pe măsură ce cometele se apropie de o stea, căldura determină eliberarea de gaz și praf, formând coada caracteristică.

Descoperită pe 1 iulie, 3I/ATLAS se deplasează cu o viteză de aproximativ 209.000 km/h, ceea ce o face cel mai rapid obiect de origine extrasolară observat vreodată în tranzit prin sistemul nostru solar. „Nu știm de unde a venit. E ca și cum ai surprinde un glonț pentru o miime de secundă – nu poți reconstitui cu precizie traseul său”, a declarat David Jewitt, profesor de astronomie la Universitatea California, Los Angeles, și autor principal al studiului acceptat pentru publicare în The Astrophysical Journal Letters.

Pe lângă Hubble, cometa este monitorizată și de alte instrumente spațiale, precum Telescopul Spațial James Webb, satelitul TESS și Observatorul Neil Gehrels Swift, dar și de observatoare terestre, inclusiv W.M. Keck din Hawaii. Aceste observații ar putea oferi detalii despre compoziția chimică a obiectului. Potrivit astronomilor, 3I/ATLAS va fi vizibilă de la sol până în septembrie, urmând să dispară din cauza apropierii de Soare și să reapară în decembrie.

Deși comportamentul său este asemănător cu cel al cometelor din sistemul nostru solar, viteza mare indică originea interstelară. Astronomii consideră că 3I/ATLAS călătorește prin spațiu de miliarde de ani, accelerată de efecte gravitaționale provocate de trecerile pe lângă stele și regiuni de formare stelară. Este doar al treilea obiect interstelar cunoscut, după ‘Oumuamua, descoperit în 2017, și 2I/Borisov, observat în 2019.

Matthew Hopkins, cercetător la Universitatea Oxford și autor al unui studiu separat, a subliniat importanța vitezei cometei în modelele folosite pentru a estima vârsta și compoziția obiectelor interstelare.

Potrivit calculelor sale, există o probabilitate de 67% ca 3I/ATLAS să aibă peste 7,6 miliarde de ani, mult mai mult decât vârsta Soarelui și a sistemului nostru solar. „(Obiectele interstelare) trec prin sistemul solar tot timpul, mai ales cele mai mici, care sunt mai numeroase. Aproximativ 80 de corpuri de dimensiunea lui ‘Oumuamua traversează anual orbita lui Jupiter, dar sunt prea mici pentru a fi detectate, cu excepția cazului în care se apropie foarte mult de Pământ”, a explicat Hopkins.

O descoperire mai frecventă a unor astfel de obiecte ar putea fi posibilă cu ajutorul Observatorului Vera C. Rubin, care scanează întregul cer la fiecare trei nopți și poate detecta obiecte mici, slabe și aflate la distanță. Estimările arată că Rubin ar putea identifica între 5 și 50 de obiecte interstelare în următorii zece ani.

„Acest nou turist interstelar face parte dintr-o populație până acum nedetectată, care începe să iasă la lumină. Acum avem capacități de scanare a cerului pe care nu le-am avut înainte. Am trecut un prag”, a concluzionat Jewitt.