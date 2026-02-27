Un model de inteligență artificială dezvoltat de o echipă de cercetători chinezi promite să schimbe modul în care astronomii analizează unele dintre cele mai valoroase date din univers: spectrele stelare.

Sistemul, denumit SpecCLIP, a fost creat pentru a interpreta și integra informații provenite de la telescoape diferite, rezolvând o problemă care îi frustrează pe specialiști de ani buni.

Anunțul a fost relatat de cotidianul Science and Technology Daily, citat de agenția Xinhua, transmite Agerpres.

De ce sunt atât de importante spectrele stelare

Spectrele unei stele sunt, practic, amprenta sa chimică și fizică. Ele dezvăluie temperatura, compoziția chimică și gravitația de la suprafață. Din aceste date, astronomii pot reconstrui istoria evoluției galaxiei noastre, Calea Lactee, de la primele sale etape până în prezent.

Problema? Datele nu sunt uniforme.

Proiecte majore de cartografiere a cerului folosesc instrumente și metodologii diferite.

De exemplu, LAMOST din China și satelitul european Gaia colectează date spectrale la rezoluții și pe intervale de lungimi de undă distincte. În practică, asta înseamnă că seturile de date „vorbesc” limbi diferite. Combinarea lor directă devine complicată, iar analizele la scară mare sunt greu de realizat.

Un „traducător” pentru limbajele stelare

Pentru a depăși această barieră, cercetătorii de la Observatoarele Astronomice Naționale, din cadrul Academiei Chineze de Științe, împreună cu Universitatea Academiei Chineze de Științe (UCAS) și alte instituții, au adaptat în astronomie concepte inspirate din modelele lingvistice mari.

Au folosit o metodă de învățare contrastivă și au creat un sistem capabil să învețe autonom conexiunile intrinseci dintre datele spectrale provenite din surse diferite.

Cercetătorul Huang Yang, de la UCAS, explică foarte clar rolul noului model: SpecCLIP acționează ca un „traducător” care poate converti spectrele cu rezoluție joasă ale LAMOST și spectrele de mare precizie ale Gaia într-un „limbaj universal”.

Cu alte cuvinte, datele pot fi aliniate și transformate astfel încât instrumente și proiecte diferite să poată fi analizate împreună, fără pierderi semnificative de informație.

Publicat în Astrophysical Journal

Rezultatele au fost publicate în The Astrophysical Journal, iar cercetătorii subliniază că SpecCLIP nu este un model AI construit pentru o singură sarcină. Dimpotrivă, este conceput ca un cadru apropiat de un model fundamental.

Poate prezice parametrii atmosferici stelari și abundența elementelor chimice „dintr-o singură încercare”. În plus, este capabil să efectueze căutări de similaritate spectrală și să contribuie la identificarea unor obiecte celeste neobișnuite.

Implicații pentru arheologia galactică

Aceste capabilități sunt esențiale în arheologia galactică — domeniul care încearcă să reconstruiască istoria formării și transformării Căii Lactee.

Prin analizarea rapidă a unor seturi de date masive, cercetătorii pot identifica stele extrem de vechi și foarte sărace în metale. Astfel de obiecte sunt rare, dar oferă indicii-cheie despre formarea timpurie a stelelor și despre fuziunile stelare care au modelat galaxia noastră.

Testat deja în misiuni de ultimă generație

SpecCLIP nu a rămas doar la stadiul de experiment teoretic. Modelul a fost deja utilizat în mai multe misiuni de explorare de ultimă oră.

Într-un proiect de căutare a unor planete similare cu Terra, de exemplu, sistemul AI a reușit să caracterizeze cu un grad mare de acuratețe elementele chimice ale stelelor care găzduiesc planete. Rezultatul: o eficiență mai mare în identificarea potențialelor lumi locuibile.

Într-o eră în care telescoapele produc volume uriașe de date, iar proiectele internaționale devin tot mai interconectate, un astfel de „traducător” digital ar putea deveni o piesă centrală în cercetarea astronomică.