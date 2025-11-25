China a lansat azi un vehicul fără echipaj spre staţia sa spaţială Tiangong, în avans faţă de calendarul prestabilit, pentru a le oferi astfel celor trei astronauţi ai săi posibilitatea unei întoarceri sigure pe Terra, de care aceştia erau privaţi până la această lansare, informează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Racheta Long March-2F care a transportat capsula Shenzhou-22 pe orbită a fost lansată la scurt timp după ora locală 12:00 (04:00 GMT) de la Centrul de lansări spaţiale Jiuquan din nord-vestul Chinei, potrivit imaginilor transmise în direct de televiziunea de stat chineză CCTV.

Probleme produse de deșeurile spațiale

Capsula spaţială Shenzhou-22 ar fi trebuit să fie lansată iniţial cu un echipaj la bordul său în anul 2026. Însă lansarea ei a fost devansată din cauza detectării unei fisuri la nivelul geamului capsulei Shenzhou-20, andocată la staţia Tiangong. Acele daune, presupuse a fi fost cauzate de impactul cu microdeşeuri spaţiale, prezentau un risc pentru echipaj la reintrarea în atmosfera terestră.

Daunele au perturbat cea mai recentă rotaţie a echipajului de la bordul staţiei Tiangong în noiembrie. Cei trei astronauţi sosiţi pe staţia chineză în luna aprilie au plecat spre Pământ cu o întârziere de zece zile la bordul capsulei Shenzhou-21, cu care un alt echipaj venise să-i înlocuiască la începutul lunii noiembrie, lăsându-i pe aceştia din urmă fără mijloace fiabile de întoarcere pe Terra.

O rară întârziere în programul spaţial chinez

Cei trei astronauţi aflaţi în prezent la bordul staţiei chineze, Zhang Lu, Wu Fei şi Zhang Hongzhang, „lucrează normal”, a declarat luni agenţia spaţială chineză responsabilă cu zborurile cu echipaj uman.

Această modificare a calendarului reprezintă o rară întârziere în programul spaţial chinez, care, de obicei, funcţionează fără probleme şi care are ca obiectiv trimiterea chinezilor pe Lună până în 2030.

În ultimele decenii, China a investit miliarde de euro în acest sector pentru a ajunge la nivelul Statelor Unite, Rusiei şi Uniunii Europene.