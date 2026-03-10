O regiune vulcanică diversă a Lunii, Rimae Bode, considerată un veritabil „muzeu geologic” pe emisfera vizibilă a satelitului natural al Pământului, ar putea fi aleasă ca destinație pentru prima misiune chineză cu echipaj uman, conform unui studiu publicat luni, 9 martie, în revista Nature Astronomy, informează marți Space.com, preluat de Agerpres.

China își propune să trimită primii astronauți pe Lună înainte de sfârșitul acestui deceniu. În ultimele 12 luni, țara a testat diverse echipamente pentru misiunea ambițioasă, inclusiv simulări de aselenizare, lansări de teste, evacuarea echipajului din nave spațiale și teste ale rachetelor. În prezent, o echipă de cercetători a realizat o evaluare detaliată a unei zone prioritare pentru aterizare, oferind perspective noi asupra planificării misiunii și a beneficiilor sale științifice potențiale.

Rimae Bode se află pe partea vizibilă a Lunii

Jun Huang, profesor la Universitatea de Geoștiințe din Wuhan, și colegii săi au folosit multiple seturi de imagini orbitale și date colectate de sonde spațiale pentru a analiza regiunea Rimae Bode. Aceștia au constatat că zona oferă un echilibru atractiv între valoarea științifică și condițiile sigure pentru aselenizare.

Rimae Bode se află în apropierea câmpiilor vulcanice Sinus Aestuum, pe partea vizibilă a Lunii, nu departe de ecuatorul selenar. Ea se numără printre cele 14 locuri de aterizare selectate dintre 106 propuneri inițiale, toate respectând criterii inginerești esențiale pentru o aselenizare sigură: poziție pe partea apropiată a Lunii pentru comunicații, teren relativ plat și latitudine joasă pentru asigurarea unei energii solare suficiente.

Cercetătorii subliniază că regiunea oferă acces la multiple tipuri de materiale selenare într-un perimetru restrâns, inclusiv fluxuri de lavă antice, șanțuri — formațiuni lungi și înguste create de fluxuri de lavă — și ejectate din craterele apropiate. Misiunea va include un rover nepresurizat, care va permite astronauților să preleveze probe din diferite unități geologice. În total, au fost identificate patru locații fezabile pentru aterizare, fiecare cu priorități diferite pentru prelevarea probelor.

Rimae Bode reprezintă un candidat principal pentru prima misiune chineză cu echipaj

Potrivit lui Huang, Rimae Bode reprezintă un candidat principal pentru prima misiune chineză cu echipaj datorită combinației între siguranța inginerească și valoarea științifică ridicată. „Regiunea oferă un peisaj variat, de la câmpii vulcanice și zone deluroase antice, până la cenușă vulcanică provenită din adâncul Lunii și resturi de impacturi masive, toate într-o singură zonă accesibilă”, a explicat profesorul.

Cel mai captivant aspect îl constituie posibilitatea de a studia interiorul profund al Lunii. „Cele mai revoluționare descoperiri ar putea proveni din depozitele mantalei întunecate, compuse din cenușă vulcanică și sticlă ejectată violent din interiorul profund al Lunii cu miliarde de ani în urmă. Aceste mostre sunt ‘mesageri’ care ne permit să analizăm direct compoziția chimică a inimii Lunii, în mod normal ascunsă sub kilometri de crustă”, a adăugat Huang.

Astronauții selectați vor urma un antrenament geologic intensiv înainte de misiune

Analiza acestor materiale, împreună cu rețeaua complexă de canale de lavă, ar putea ajuta oamenii de știință să reconstruiască istoria vulcanică a Lunii și să înțeleagă procesul de răcire al satelitului, oferind indicii despre modul în care toate planetele stâncoase, inclusiv Pământul, s-au dezvoltat după formarea lor.

Huang a precizat că astronauții selectați vor urma un antrenament geologic intensiv înainte de misiune. Corpul de taikonauți a finalizat recent antrenamente analogice în medii de peșteră, ca pregătire pentru misiuni selenare viitoare. „Astronauții vor acționa ca ochii și mâinile noastre pe teren, identificând rocile obișnuite de ‘aurul științific’, precum mărgelele de sticlă vulcanică care pot conține indicii despre interiorul profund al Lunii. Antrenamentul lor îi va ajuta să plaseze corect instrumentele științifice și să navigheze pe teren dificil”, a explicat Huang.

Următorii pași pentru selecția finală a amplasamentului nu au fost dezvăluiți

Deși următorii pași pentru selecția finală a amplasamentului nu au fost dezvăluiți, procesul va continua, inclusiv prin lansarea unui satelit lunar dedicat teledetecției. Nava spațială Mengzhou de generație următoare ar putea efectua primul său zbor orbital complet la sfârșitul acestui an, cu racheta Long March 10A.

Când astronauții chinezi vor păși pe Lună, aceștia nu vor fi doar vizitatori, ci adevărați detectivi ai spațiului profund, în căutarea de răspunsuri la puzzle-uri geologice selenare, a concluzionat Jun Huang.