China deschide calendarul misiunilor sale spaţiale din 2026 prin lansarea reuşită a satelitului de teledetecţie Yaogan-50 01

Redacția TechRider
13 ianuarie 2026
Rachetă Long March care transportă un satelit Shijian-25
Rachetă Long March, Credit foto: jiangjurong / imago stock&people / Profimedia
China a deschis marţi calendarul misiunilor sale spaţiale din 2026 prin lansarea reuşită a satelitului de teledetecţie Yaogan-50 01, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Lansat la ora locală 10:16 (ora Beijingului – n.red.) cu ajutorul unei versiuni modificate a rachetei Long March-6, acest satelit a fost plasat pe orbita sa planificată, a anunţat Centrul de lansare a sateliţilor din oraşul Taiyuan.

Satelitul Yaogan-50 01 va fi utilizat pentru studii topografice naţionale, estimarea randamentului culturilor agricole şi prevenirea şi atenuarea dezastrelor naturale.

Lansarea de marţi a fost cea de-a 624-a misiune de zbor în spaţiu întreprinsă de rachetele spaţiale din gama Long March şi a marcat prima lansare orbitală reuşită a Chinei din anul 2026.

