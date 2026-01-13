China deschide calendarul misiunilor sale spaţiale din 2026 prin lansarea reuşită a satelitului de teledetecţie Yaogan-50 01

China a deschis marţi calendarul misiunilor sale spaţiale din 2026 prin lansarea reuşită a satelitului de teledetecţie Yaogan-50 01, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Lansat la ora locală 10:16 (ora Beijingului – n.red.) cu ajutorul unei versiuni modificate a rachetei Long March-6, acest satelit a fost plasat pe orbita sa planificată, a anunţat Centrul de lansare a sateliţilor din oraşul Taiyuan.

Satelitul Yaogan-50 01 va fi utilizat pentru studii topografice naţionale, estimarea randamentului culturilor agricole şi prevenirea şi atenuarea dezastrelor naturale.

Lansarea de marţi a fost cea de-a 624-a misiune de zbor în spaţiu întreprinsă de rachetele spaţiale din gama Long March şi a marcat prima lansare orbitală reuşită a Chinei din anul 2026.