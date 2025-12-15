La aproximativ o lună după incidentul în care o mică bucată de deșeu spațial a blocat trei astronauți timp de nouă zile la bordul stației spațiale chineze Tiangong, autoritățile spațiale chineze au început să implementeze măsuri suplimentare pentru protecția echipajului și a infrastructurii, anunță Futurism.com.

Potrivit rețelei de stat CGTN, taikonauții Zhang Lu și Wu Fei au efectuat o ieșire în spațiu de opt ore pentru a monta panouri de protecție împotriva deșeurilor pe exteriorul stației Tiangong și, totodată, au inspectat structura stației și au realizat mici reparații.

Zbor de urgență și reorganizarea echipajului

Noile măsuri vin după ce Agenția Spațială Chineză a efectuat un zbor de urgență fără echipaj către Tiangong în mai puțin de două săptămâni de la descoperirea daunelor. Nava Shenzhou-20, care trebuia să aducă echipajul precedent acasă pe 5 noiembrie, a fost considerată nesigură din cauza crăpăturilor apărute la geamuri în urma impactului cu deșeurile spațiale.

În consecință, echipajul Shenzhou-20 a folosit temporar Shenzhou-21, iar zborul de urgență a livrat în timp util o navă de întoarcere nouă, Shenzhou-22, împreună cu materialele pentru protecția împotriva deșeurilor.

Deșeurile spațiale, o amenințare globală

Deșeurile orbitale reprezintă un pericol major pentru toate agențiile spațiale. Fragmentele pot atinge viteze de până la 15 km pe secundă, de peste zece ori mai rapide decât un glonț. În prezent, sunt monitorizate peste 25.000 de obiecte, iar alte aproximativ 170 de milioane de fragmente sunt prea mici pentru a fi urmărite, ceea ce face misiunile cu echipaj uman extrem de riscante.

În Statele Unite, startup-uri precum Atomic-6 dezvoltă „armură spațială”, plăci compozite menite să protejeze sateliții și navele spațiale de coliziuni cu deșeuri orbitale.

Scuturile Whipple și limitările lor

De decenii, agențiile spațiale folosesc bariere cunoscute sub numele de scuturi Whipple pentru a proteja carcasele vehiculelor de impact. Scuturile Whipple sunt bariere spațiale formate dintr-un strat exterior subțire și un strat interior, care protejează navele spațiale de deșeuri orbitale prin dezintegrarea obiectelor mici la impact și dispersarea energiei înainte ca acestea să atingă structura principală.

Acestea sunt eficiente, dar voluminoase și pot genera „deșeuri secundare” în momentul impactului, ceea ce doar agravează problema pe termen lung. Cel puțin pentru Tiangong, ele pot oferi o protecție de moment, însă pe termen lung, pericolul deșeurilor rămâne cât se poate de real.