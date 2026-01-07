China se pregătește să lanseze, în a doua jumătate a acestui an, una dintre cele mai ambițioase misiuni robotice lunare de până acum. Chang’e 7, o expediție complexă care va include o sondă orbitală, un modul de aselenizare, un rover și o sondă zburătoare, are ca obiectiv principal explorarea polului sud al Lunii și căutarea gheții de apă, o resursă considerată esențială pentru viitoarele baze lunare, anunță Space.com.

Misiunea este un pas-cheie în strategia Chinei de a construi, în următoarele decenii, o Stație Internațională de Cercetare Lunară (ILRS), un proiect derulat împreună cu Rusia și alte state partenere, care ar urma să fie amplasat în apropierea polului sud lunar.

Un avans semnificativ în cursa lunară

„Chinezii vor fi înaintea tuturor cu cel puțin un an, dar probabil cu mai mulți ani”, avertizează Norbert Schörghofer, cercetător senior la Planetary Science Institute din Hawaii. Potrivit acestuia, programul Chang’e se remarcă printr-un calendar strict și o rată ridicată de succes, având în vedere că, până acum, toate misiunile au fost lansate conform planului.

Schörghofer estimează că modulul Chang’e 7 ar putea aseleniza în apropierea craterului Shackleton, una dintre cele mai promițătoare regiuni pentru identificarea gheții de apă. „Chang’e 7 este destinată să realizeze primele măsurători in situ ale gheții de pe Lună. Nu va clarifica complet distribuția acesteia, dar va aduce descoperiri extrem de relevante”, a declarat acesta.

De ce este importantă apa de pe Lună

Gheața din regiunile polare lunare a devenit un adevărat „punct fierbinte” al cercetării științifice. Apa nu este importantă doar pentru consumul uman, ci și ca materie primă pentru obținerea oxigenului și a combustibilului de rachetă, elemente esențiale pentru o prezență umană susținută pe Lună.

Yang Liu, cercetător la Centrul Național pentru Științe Spațiale din Beijing, a subliniat că unul dintre obiectivele principale ale misiunii Chang’e 7 este investigarea directă a gheții de la polul sud, prin observații de la distanță și măsurători la fața locului. Misiunea va transporta nu mai puțin de 18 instrumente științifice și va utiliza, în premieră pentru China, un sistem avansat de navigație bazat pe imagini-reper pentru o aselenizare extrem de precisă.

Cooperare internațională pe sol lunar

Chang’e 7 va avea și o puternică dimensiune internațională. La bord se va afla un instrument științific rusesc destinat studierii prafului lunar, micrometeoriților și plasmei de joasă energie din apropierea suprafeței Lunii. Alte sarcini utile provin din țări precum Italia, Elveția, Egipt, Bahrain și Thailanda.

Drumul spre o bază lunară permanentă

Chang’e 7 nu este un proiect izolat. În 2028, China plănuiește lansarea misiunii Chang’e 8, care va testa tehnologii pentru construirea de habitate din regolit. Ambele misiuni sunt considerate fundamentale pentru ILRS, pe care Beijingul intenționează să o dezvolte în anii 2030.

„Odată ce stația va fi asamblată, vom putea desfășura explorări automate pe termen lung și chiar să găzduim prezențe umane de scurtă durată”, a declarat Wu Weiren, arhitectul-șef al programului chinez de explorare lunară.

Potrivit acestuia, baza lunară va avea capacitatea de a-și asigura singură energia și comunicațiile și va juca un rol important inclusiv în pregătirea viitoarelor misiuni chineze spre Marte.