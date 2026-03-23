Pentru a patra oară în puțin peste un an, Forța Spațială a Statelor Unite trebuie să lanseze un nou satelit pentru a completa rețeaua militară de navigație GPS. Și, din nou, compania plătită de Pentagon pentru această misiune nu poate răspunde cererii, informează Ars Technica.

United Launch Alliance, un joint venture deținut în proporții egale de Boeing și Lockheed Martin, trebuia să lanseze în această lună ultimul satelit din programul GPS Block III al Forței Spațiale. Însă Comandamentul Sistemelor Spațiale, responsabil pentru achiziția de rachete și nave spațiale, a anunțat vineri că misiunea a fost transferată către o rachetă Falcon 9 a companiei SpaceX, principalul rival al ULA.

Nu este prima dată când Forța Spațială face acest lucru

Ultimii trei sateliți GPS erau, de asemenea, programați inițial pentru lansare cu noua rachetă Vulcan, dar, începând din 2024, au fost mutați către SpaceX. În schimb, armata a transferat ulterior alte misiuni viitoare către ULA, inclusiv lansarea satelitului GPS III SV10.

Problemele tehnice persistente au schimbat din nou planurile. Racheta Vulcan este în prezent consemnată la sol pentru a doua oară în mai puțin de doi ani, ceea ce a determinat autoritățile americane să mute și această misiune înapoi la SpaceX. Ca formă de compensare, ULA va primi dreptul de a lansa o misiune militară clasificată în 2028.

Racheta Vulcan a întâmpinat dificultăți încă de la debut

Racheta Vulcan, aflată încă într-o fază de maturizare, a întâmpinat dificultăți încă de la debut. Lansarea inaugurală, amânată ani de zile, a avut loc abia la începutul lui 2024, iar ulterior au apărut probleme la propulsoarele auxiliare în două zboruri separate. Ancheta privind primul incident a indicat un defect de fabricație, iar al doilea caz pare să aibă o cauză similară.

Deși racheta a reușit să își finalizeze misiunile și să ajungă pe orbită în ambele situații, repetarea acestor defecțiuni a ridicat semne de întrebare în rândul oficialilor militari. Investigațiile sunt în desfășurare și ar putea dura luni de zile, timp în care Vulcan nu va mai fi utilizată pentru lansări.

În acest context, Forța Spațială a decis să transfere lansarea satelitului GPS III SV10 către Falcon 9, programată pentru sfârșitul lunii aprilie. Rachetele SpaceX au avantajul unei frecvențe ridicate de lansare și al reutilizării, ceea ce permite integrarea rapidă a unor misiuni suplimentare.

O lovitură de imagine pentru ULA

Situația reprezintă o lovitură de imagine pentru ULA, companie care, timp de peste un deceniu, a fost singurul furnizor de lansări pentru misiuni de securitate națională ale SUA. Între timp, SpaceX a câștigat teren semnificativ, și a devenit principalul contractor în competițiile recente pentru lansări militare. Mai mult, Blue Origin a fost inclusă ca al treilea furnizor în noul ciclu de contracte.

Politica Pentagonului de „acces garantat la spațiu”, introdusă după mai multe eșecuri costisitoare din anii ’90, urmărește evitarea dependenței de un singur furnizor. În prezent, însă, SpaceX este compania care se apropie cel mai mult de acest obiectiv, în ciuda faptului că ULA are contracte militare în derulare de peste 8 miliarde de dolari.