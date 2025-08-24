De ce Guowang, megaconstelația de sateliți a Chinei, este cu mult mai mult decât o alternativă la Starlink

Oficialii americani din domeniul apărării sunt din ce în ce mai îngrijorați de o nouă dezvoltare în cursa spațială: constelația de sateliți „Guowang” a Chinei. Concepută inițial ca o alternativă națională la rețeaua Starlink a lui Elon Musk, Guowang pare să aibă capacități mult mai avansate, orientate direct spre un avantaj militar tactic, relatează ArsTechnica.

Spre deosebire de Starlink, care oferă servicii de internet civil, tot mai multe dovezi sugerează că sateliții Guowang sunt proiectați pentru a oferi armatei chineze o rețea de comunicații „hibridă”, similară cu cea pe care armata SUA încearcă să o dezvolte cu propriile sale programe, precum Starshield și viitorul MILNET.

O strategie secretă de apărare

Constelația Guowang, al cărei nume se traduce prin „rețea națională”, este gestionată de o companie chineză misterioasă, numită China SatNet. Aceasta a fost înființată de guvernul chinez în 2021 și de atunci a păstrat un nivel ridicat de secretomanie. Nu deține un site web, iar oficialii nu au dezvăluit detalii despre capabilitățile sateliților sau intențiile de a oferi servicii comerciale. Această lipsă de transparență alimentează suspiciunile că rețeaua este, în primul rând, un proiect militar.

Spre deosebire de o altă constelație chineză, Qianfan, care ar fi mai degrabă o versiune civilă a Starlink, Guowang pare a fi o platformă cu multiple funcții, capabilă de comunicații prin bandă largă, legături laser, sisteme radar cu deschidere sintetică și senzori optici de teledetecție. Aceste capabilități multiple o plasează pe aceeași „orbită” cu sistemele militare americane, dar cu un potențial avans în fața lor.

Cursa militară a „lanțului de anihilare”

Ritmul accelerat al lansărilor Guowang în ultimele săptămâni a stârnit îngrijorare la Washington. China a lansat cinci grupuri de sateliți de la sfârșitul lunii iulie, apropiindu-se de cadența SpaceX. Deși până acum a lansat doar 72 de sateliți Guowang, dintr-un total planificat de aproape 13.000, oficialii americani se tem că Beijingul ar putea avea un avans în crearea unui „lanț de anihilare” spațial.

Acest concept militar, numit „kill web” de către experții americani, descrie o rețea interconectată de detectare, urmărire, vizare și anihilare a unei ținte, iar generalul Chance Saltzman, șeful Operațiunilor Spațiale al SUA, a descris recent capacitățile spațiale în creștere ale Chinei ca fiind „îngrijorătoare”. El a explicat că aceste sisteme ar putea pune în pericol obiectivele militare ale SUA în Pacificul de Vest.

Generalul Anthony Mastalir, comandantul Forțelor Spațiale americane din regiunea Indo-Pacific, a adăugat că acțiunile Chinei în Marea Chinei de Sud, unde revendică insule disputate, ar putea fi extinse datorită noilor capacități militare spațiale. Obiectivul final al Beijingului ar fi, potrivit lui Mastalir, „să poată urmări și viza active americane de mare valoare la momentul și locul pe care le alege”, un plan strategic de a „ține SUA departe de a interveni”.

Avantajele spațiului, o miză critică

Cu toate că armata americană a deținut mult timp supremația în detectarea activității inamicului din spațiu, crearea unei rețele de sateliți pentru controlul în timp real al câmpului de luptă rămâne un obiectiv de viitor. Pentagonul are în planuri astfel de constelații, dar multe dintre ele sunt încă în faza de proiect sau de testare. În schimb, China pare să avanseze rapid cu implementarea Guowang, oferindu-i un potențial avantaj strategic.

Avantajele unui sistem de luptă bazat pe sateliți sunt semnificative: acoperire globală, eliminarea riscului pentru personalul uman, iar un număr mare de sateliți reduce vulnerabilitatea întregii rețele în fața unui atac. Cu toate acestea, tranziția SUA către o astfel de rețea nu este lipsită de controverse, iar unii oficiali se opun abandonării avioanelor tradiționale de control și comandă, precum E-7, până când sistemul spațial va fi complet funcțional.

În timp ce SpaceX continuă să inoveze și să recupereze rachete, China încă nu a reușit această performanță. Cu toate acestea, acțiunile sale recente demonstrează un ritm alert și o strategie clară de a-și construi propriul „arsenal spațial”, cu o viteză care îngrijorează oficialii americani. Rămâne de văzut dacă Statele Unite vor putea ține pasul în această nouă cursă pentru dominația în spațiu, o cursă care ar putea decide deznodământul unor viitoare conflicte.