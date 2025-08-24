Descoperire unică în astronomie: „Punctum” ar putea fi primul reprezentant al unei noi clase de obiecte spațiale

Astronomii au identificat un misterios obiect cosmic într-o galaxie apropiată, care pare să nu se încadreze în nicio categorie cunoscută. Numit „Punctum” (din latină, „punct”), acest corp radiază o energie de 10 până la 100 de ori mai mare decât aproape toate supernovele observate până acum, potrivit echipei conduse de Elena Shablovinskaia de la Instituto de Estudios Astrofísicos, Universitatea Diego Portales din Chile. Descoperirea a fost făcută cu ajutorul rețelei de radiotelescoape ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), anunță LiveScience.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

„În afara găurilor negre supermasive, Punctum este cu adevărat incredibil de puternic”, a declarat Shablovinskaia.

Un fenomen luminos fără precedent

Punctum este situat în galaxia activă NGC 4945, la circa 11 milioane de ani-lumină de Calea Lactee. Deși relativ aproape, obiectul nu poate fi observat în lumină vizibilă sau raze X, ci doar în lungimi de undă milimetrice ale undelor radio. În comparație, este de 10.000 până la 100.000 de ori mai luminos decât un magnetar obișnuit și de 100 de ori mai luminos decât microquasarii cunoscuți.

Această luminozitate constantă, observată pe parcursul mai multor măsurători în 2023, sugerează că nu este un fenomen trecător, cum ar fi o erupție stelară. Analiza indică existența unui câmp magnetic extrem de ordonat, ceea ce ar putea însemna că radiația provine din emisie sincrotronă, radiație produsă de particule încărcate care se rotesc aproape de viteza luminii în jurul liniilor de câmp magnetic.

Misterul rămâne

Ipotezele includ posibilitatea ca Punctum să fie un magnetar extrem de puternic, însă obiectele de acest tip sunt, în general, mult mai slabe în domeniul milimetric. O altă variantă ar fi ca acesta să fie o rămășiță de supernovă interacționând cu materie densă, dar dimensiunile reduse contrazic scenariul clasic.

„În acest moment, Punctum rămâne un unicat, nu se încadrează în nicio categorie cunoscută. Nimic asemănător nu a apărut în observațiile milimetrice anterioare, iar asta pentru că abia acum avem instrumente atât de sensibile precum ALMA”, spune Shablovinskaia.

Urmează James Webb

O parte din mister ar putea fi rezolvată de Telescopul Spațial James Webb (JWST), care ar putea observa Punctum în infraroșu și ar oferi informații despre natura radiației sale. „Rezoluția și spectrul larg al JWST ar putea arăta dacă emisia provine exclusiv din radiație sincrotronă sau dacă implică și praf sau linii de emisie”, adaugă cercetătoarea.

Deocamdată, oamenii de știință au doar ipoteze. Ceea ce este sigur însă e faptul că astronomia tocmai a deschis un nou capitol al necunoscutului.

„Punctum ne arată că încă avem foarte multe de descoperit pe cerul milimetric”, a concluzionat Shablovinskaia.

Un articol științific despre descoperire a fost acceptat pentru publicare în revista Astronomy & Astrophysics.