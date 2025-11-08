O echipă de cercetători de la Universitatea din Toledo, Ohio, condusă de Dr. Ari Visbal, susține că ar fi identificat primele stele care s-au format în univers, la aproximativ 200 de milioane de ani după Big Bang. Observațiile se bazează pe analiza imaginilor realizate anterior de Telescopul Spațial James Webb (JWST) asupra unei galaxii îndepărtate, denumită LAP1-B, informează Phys.org.

Aceste stele, denumite Populația III (Pop III), sunt considerate relicve ale universului timpuriu și ar fi alcătuite aproape exclusiv din hidrogen și heliu, cu urme minime de litiu, elemente rămase după Big Bang. Ele sunt extrem de rare, deoarece majoritatea au murit de mult, dar oamenii de știință sperau că lumina lor slabă ar fi detectabilă.

LAP1-B corespunde perfect celor trei predicții principale despre stelele Pop III

Echipa de cercetători susține că LAP1-B corespunde perfect celor trei predicții principale despre stelele Pop III: s-au format în mici aglomerări de materie întunecată, au mase enorme (între 10 și 1.000 de ori masa Soarelui) și s-au grupat în grupuri mici.

„LAP1-B este primul candidat Pop III care corespunde celor trei predicții teoretice cheie pentru aceste stele primordiale”, au scris cercetătorii în The Astrophysical Journal Letters.

Mai mult, analiza gazului din jurul galaxiei indică doar urme de metale, semn că sistemul stelar este foarte tânăr și că unele dintre primele stele masive au murit recent, explodând sub formă de supernove și eliberând elemente chimice în mediul înconjurător.

Nu este încă o confirmare definitivă

Deși rezultatele sunt promițătoare, oamenii de știință subliniază că nu este încă o confirmare definitivă a existenței stelelor Pop III. Următorii pași includ verificarea datelor și folosirea unor tehnici suplimentare, pentru a descoperi și alte obiecte primordiale îndepărtate.

„Descoperirea LAP1-B ar putea fi doar începutul studiului stelelor Pop III și ne poate ajuta să înțelegem mai bine universul timpuriu”, notează echipa de cercetători.