Echipajul Shenzhou-21 de la bordul staţiei spaţiale orbitale a Chinei a încheiat prima serie de activităţi extravehiculare

Echipajul Shenzhou-21 de la bordul staţiei spaţiale orbitale a Chinei a încheiat marţi prima serie de activităţi extravehiculare din cadrul misiunii, a anunţat Agenţia Spaţială Chineză cu Echipaj Uman (CMSA), transmite Xinhua, citată de Agerpres.

Cei trei astronauţi – Zhang Lu, Wu Fei şi Zhang Hongzhang – au lucrat timp de aproximativ opt ore şi au finalizat sarcinile la ora 18:45 (ora Beijingului), asistaţi de braţul robotic al staţiei spaţiale şi de o echipă de pe Pământ.

Wu Fei, în vârstă de 32 de ani, este cel mai tânăr astronaut chinez care a efectuat o misiune extravehiculară.

Zhang Lu şi Wu Fei, însărcinaţi cu efectuarea operaţiunilor de ieşire în spaţiu, au finalizat inspecţia şi fotografierea ferestrei capsulei de întoarcere Shenzhou-20, instalarea unui dispozitiv de protecţie împotriva resturilor pentru staţia spaţială şi înlocuirea capacului multistrat de pe adaptorul pentru controlul termic, potrivit CMSA.

În timpul misiunii Shenzhou-21 sunt planificate activităţi extravehiculare, care implică echipajul şi sarcinile utile aplicate, precum şi experimente ştiinţifice şi teste tehnice, conform agenţiei spaţiale chineze. În funcţie de situaţia constatată, echipajul poate efectua, de asemenea, operaţiuni de protejare a ferestrei avariate a capsulei spaţiale Shenzhou-20, a precizat CMSA.