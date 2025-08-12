Elon Musk, în conflict cu autoritățile californiene din cauza ritmului record de lansări

SpaceX, compania de explorare spațială deținută de Elon Musk, intenționează să aproape dubleze numărul lansărilor de rachete de pe coasta Californiei, ajungând la aproape 100 de misiuni pe an de la baza militară Vandenberg Space Force, în Santa Barbara County, anunță Phys.org.

Planul intră însă în coliziune directă cu Comisia pentru Coastă a Californiei, care avertizează asupra impactului asupra faunei, locuitorilor și mediului marin.

De la 6 lansări pe an la aproape 100

În 2024, SpaceX și Forțele Aeriene ale SUA conveniseră cu Comisia să lanseze doar șase rachete pe an. În scurt timp însă, ținta a crescut la 36, apoi la 50, iar acum compania solicită aprobarea pentru 95 de lansări anuale.

Creșterea rapidă a ritmului a stârnit îngrijorarea comisarilor, care reclamă lipsa monitorizării impactului și suspectează că SpaceX ocolește procedura de autorizare pe motiv că este contractor federal, deși majoritatea lansărilor nu implică misiuni pentru agenții guvernamentale.

Potrivit unui raport al Comisiei, 87% dintre lansările SpaceX de la Vandenberg transportă echipamente pentru rețeaua comercială Starlink, nu pentru proiecte federale.

Conflict juridic și tensiuni politice

În octombrie 2024, Comisia a respins planul SpaceX pentru 50 de lansări pe an. La scurt timp, compania a dat în judecată instituția, acuzând-o că își depășește ilegal atribuțiile și că a votat împotriva proiectului din cauza opiniilor politice ale lui Musk.

Comisarii au invocat, în schimb, îngrijorări legate de implicarea miliardarului în politica americană, de teoriile conspiraționiste promovate pe rețelele sociale și de acuzațiile privind tratamentul angajaților în companiile sale.

Relația dintre Forțele Aeriene și Comisie s-a răcit după acel moment, comunicarea și progresele pe condițiile impuse de agenția de coastă fiind minime.

Armata: „Este o activitate federală”

Oficialii militari susțin că toate lansările de la Vandenberg sunt activități federale și sprijină securitatea națională, inclusiv cele realizate pentru Starlink. În această logică, nu ar fi nevoie de permise din partea Comisiei.

În schimb, autoritățile de coastă afirmă că SpaceX rămâne o companie privată care desfășoară activități cu scop comercial și trebuie reglementată ca atare.

„Faptul rămâne simplu: este o companie privată, nu o agenție federală, iar lansările sunt făcute în primul rând pentru afacerea proprie”, se arată în raportul Comisiei.

Lansări și aterizări cu impact

În 2024, baza Vandenberg a găzduit 51 de lansări de rachete, dintre care 46 aparținând SpaceX. Anul acesta, până la începutul lui august, au fost deja 38 de lansări, 33 semnate de compania lui Musk. Planul actual include și dublarea numărului de aterizări la sol ale primelor trepte și creșterea numărului de aterizări pe mare, unele în largul coastelor Baja California, Mexic.

Ambele tipuri de evenimente produc unde de șoc și zgomote puternice, despre care localnicii se plâng că au devenit tot mai frecvente.

Decizia, așteptată în această săptămână

Joi, Comisia pentru Coastă va analiza din nou solicitarea pentru 95 de lansări anuale, însă oficialii militari par pregătiți să continue planul chiar dacă instituția se opune. Disputa riscă să devină un precedent important pentru modul în care sunt reglementate activitățile companiilor private în infrastructuri militare și zone protejate.