Europa se pregătește să deschidă un nou capitol în cercetarea oncologică, prin construirea primului laborator comercial dedicat studiului cancerului pe orbită joasă a Pământului. Proiectul a fost anunțat la Davos de compania germană SPARK Microgravity GmbH și, conform datelor oficiale, va profita de condițiile unice oferite de microgravitație pentru a accelera descoperirea de noi tratamente.

Laboratorul va funcționa în spațiu, unde lipsa gravitației permite studierea comportamentului celular fără distorsiunile întâlnite în laboratoarele terestre. Potrivit companiei, acest lucru ar putea dezvălui mecanisme biologice care rămân ascunse pe Pământ și ar putea scurta semnificativ drumul dintre descoperirea științifică și aplicarea clinică.

Anunțul, citat de Interesting Engineering, a fost făcut în cadrul unei sesiuni publice intitulate „Curing cancer in space”, organizată la Frontiers Science House, în marja Forumului Economic Mondial.

De ce spațiul schimbă regulile jocului

Gravitația influențează modul în care celulele cresc și comunică între ele. În microgravitație, aceste constrângeri dispar, fapt ce permite cercetătorilor să observe procese biologice care rămân ascunse pe Pământ..

Laboratorul orbital al SPARK Microgravity va permite experimente de creștere tridimensională a tumorilor, modele considerate mult mai apropiate de realitatea din corpul uman decât culturile celulare clasice. De asemenea, cercetătorii vor putea analiza semnalizarea celulară fără interferențele produse de gravitație.

„Microgravitația simulată este ca și cum ai încerca să asculți o simfonie într-un șantier. Gravitația creează zgomot. În spațiu, acest zgomot dispare și poți înțelege biologia mult mai clar”, a explicat Allison Bajet, CEO și cofondatoare a SPARK Microgravity.

Parteneriate și primele misiuni

Proiectul se bazează pe parteneriate cu Axiom Space și Voyager Technologies, care vor furniza infrastructura orbitală. Returnarea probelor biologice pe Pământ va fi asigurată de ATMOS Space Cargo, un element considerat esențial pentru transformarea rezultatelor de laborator în terapii reale.

SPARK Microgravity a anunțat și un prim zbor demonstrativ, programat pentru luna mai, cu sprijinul Swedish Space Corporation. Misiunea va testa tehnologiile care vor fi folosite ulterior în experimentele oncologice.

În paralel, compania colaborează cu startup-ul francez HyPrSpace, care dezvoltă racheta Baguette-One, ce ar putea deveni prima rachetă lansată de pe teritoriul Franței.