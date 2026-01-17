Eutelsat semnează un nou contract cu o companie europeană pentru lansarea viitoarelor sale constelații de sateliți

Operatorul european de sateliți Eutelsat a anunțat semnarea unui contract cu start-up-ul francez MaiaSpace, care prevede lansarea unor sateliți destinați orbitei joase a Pământului (LEO) începând din 2027. Acordul este văzut ca un pas important în eforturile Uniunii Europene de a-și consolida autonomia în domeniul spațial și de a reduce dependența de furnizori din afara blocului comunitar, în special de compania americană SpaceX, relatează Reuters, citată de Agerpres.

MaiaSpace este o subsidiară a ArianeGroup, producătorul rachetelor europene Ariane, iar contractul cu Eutelsat acoperă mai multe lansări, fără a fi precizat numărul exact de misiuni sau valoarea financiară a acordului. Potrivit companiei franceze, MaiaSpace va oferi opțiuni complementare de lansare față de partenerii deja existenți ai Eutelsat.

„MaiaSpace va completa portofoliul nostru de soluții de lansare, alături de alți furnizori cu care colaborăm deja”, a declarat Arlen Kassighian, inginer-șef în cadrul Eutelsat, citat de Agerpres.

Eutelsat deține OneWeb, care operează în prezent singura altă constelație funcțională de sateliți LEO la nivel global, în afara rețelei Starlink a SpaceX, compania fondată de Elon Musk. Constelația OneWeb este considerată un activ strategic de către guvernele Franței și Regatului Unit, doi dintre cei mai mari acționari ai Eutelsat, deoarece furnizează servicii de internet securizat pentru instituții guvernamentale, structuri militare, companii și utilizatori din regiuni slab deservite de infrastructura terestră.

În acest context, președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut în repetate rânduri consolidarea strategiei spațiale europene pentru a contracara poziția dominantă a Starlink pe piața comunicațiilor prin satelit. Joi, liderul francez a declarat că Franța va accelera utilizarea constelațiilor de sateliți LEO, subliniind importanța acestora pentru suveranitatea digitală și securitatea europeană.

MaiaSpace dezvoltă în prezent un minilansator spațial parțial reutilizabil, care ar urma să fie primul de acest tip fabricat în Europa. Rachetele reutilizabile sunt considerate esențiale pentru reducerea costurilor de lansare și pentru creșterea frecvenței misiunilor, un avantaj competitiv major în industria spațială actuală. SpaceX utilizează de peste un deceniu rachete Falcon 9 parțial reutilizabile și testează în prezent Starship, un sistem conceput pentru a fi complet reutilizabil.

În comparație, Ariane 6, principalul lansator greu al Europei, nu este reutilizabil, iar acest aspect a limitat competitivitatea europeană în raport cu SpaceX. Frecvența ridicată a lansărilor realizate de compania americană a permis plasarea pe orbită a peste 9.000 de sateliți Starlink.

În ultimii ani, Eutelsat s-a bazat pe SpaceX și pe Organizația Indiană de Cercetări Spațiale (ISRO) pentru lansările sale, după ce a întrerupt colaborarea cu Rusia în 2022, ca urmare a invaziei Ucrainei. Primele lansări ale sateliților OneWeb fuseseră realizate cu rachete rusești Soiuz.

Eutelsat, care a finalizat achiziția OneWeb în 2023, intenționează să lanseze în anii următori aproximativ 440 de sateliți LEO construiți de Airbus, cu scopul de a reînnoi și extinde constelația existentă. Aceste lansări sunt esențiale pentru menținerea competitivității OneWeb într-o piață dominată de investiții masive și ritmuri rapide de dezvoltare.

MaiaSpace, companie înființată în 2022, își propune să înceapă operațiunile comerciale în 2026, iar contractul cu Eutelsat reprezintă unul dintre cele mai importante angajamente comerciale anunțate până în prezent de start-up-ul francez.