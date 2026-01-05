Luni pline strălucitoare, roiuri de meteori spectaculoase și eclipse totale impresionante le vor oferi pasionaților de astronomie multe motive să privească spre cer în 2026, potrivit CNN.

Noul an a început cu Luna plină a lupului, sâmbătă, prima dintre cele trei superluni ale anului. Jupiter, cea mai mare planetă din Sistemul Solar, va apărea la sud de discul argintiu al Lunii, potrivit EarthSky.

În 2026 sunt multe alte roiuri de meteori și evenimente cerești de așteptat, potrivit lui Robert Lunsford, coordonator pentru rapoarte despre bolizi al American Meteor Society.

Superluni și luni pline

În mod normal, sunt 12 luni pline pe an, câte una în fiecare lună. În 2026 vor fi însă 13, cu două luni pline în luna mai.

A doua Lună plină dintr-o lună este cunoscută sub numele de „lună albastră”, de unde și expresia „o dată la o lună albastră”. De obicei, Luna plină apare la fiecare 29 de zile, iar lunile calendaristice au 30 sau 31 de zile, ceea ce face ca fazele Lunii și lunile să nu se sincronizeze perfect. Astfel apare o lună albastră aproximativ o dată la doi ani și jumătate.

După superluna din ianuarie, următoarele două vor fi în noiembrie și decembrie. În medie, Luna se află la circa 384.472 km de Pământ. Superluna din decembrie va fi cea mai apropiată din an, la doar 356.740 km, potrivit EarthSky.

Iată calendarul lunilor pline din 2026, conform Farmers’ Almanac:

1 februarie: Luna zăpezii

3 martie: Luna viermelui

1 aprilie: Luna roz

1 mai: Luna florilor

31 mai: Lună albastră

29 iunie: Luna căpșunii

29 iulie: Luna cerbului

28 august: Luna sturionului

26 septembrie: Luna recoltei

26 octombrie: Luna vânătorului

24 noiembrie: Luna castorului

23 decembrie: Luna rece

Roiuri de meteori

După Quadrantidele de la început de ianuarie, următorul roi important va fi cel al Liridelor, în aprilie.

Datele principalelor roiuri de meteori din 2026, potrivit American Meteor Society:

Liride: 21–22 aprilie

Eta Aquaride: 5–6 mai

Delta Aquaride sudice: 30–31 iulie

Alpha Capricornide: 30–31 iulie

Perseide: 12–13 august

Orionide: 21–22 octombrie

Tauride sudice: 4–5 noiembrie

Tauride nordice: 11–12 noiembrie

Leonide: 16–17 noiembrie

Geminide: 13–14 decembrie

Ursine: 21–22 decembrie

„Perseidele și Geminidele vor fi cele mai bune roiuri ale anului”, a spus Lunsford. „Perseidele sunt prognozate să atingă maximul fără interferența Lunii.”

Geminidele au oferit un spectacol puternic în 2025, cu până la 135 de meteori pe oră. „Nu există niciun motiv să nu ne așteptăm la rate similare în 2026, după ce Luna apune.”

Eclipse solare

Pasionații de astronomie se pot bucura și de două eclipse solare și două eclipse de Lună în 2026, potrivit NASA.

O eclipsă inelară de Soare va avea loc pe 17 februarie, vizibilă din Antarctica. Acest fenomen apare atunci când Luna se află aproape de punctul cel mai îndepărtat al orbitei sale față de Pământ și nu poate acoperi complet Soarele, lăsând un inel luminos în jurul umbrei sale.

O eclipsă parțială, în formă de seceră, va fi vizibilă în Antarctica, Africa și America de Sud. Pentru observarea eclipselor solare sunt necesari ochelari speciali de protecție.

O eclipsă totală de Soare va fi vizibilă pe 12 august în Groenlanda, Islanda, Spania, Rusia și o parte din Portugalia. O eclipsă parțială va putea fi observată și la noi, din Europa, dar și din Africa și America de Nord.

Eclipse de Lună

O eclipsă totală de Lună va fi vizibilă pe 3 martie în Asia, Australia, Insulele Pacificului și în Americi.

Eclipsele de Lună au loc doar în timpul Lunii pline, când Soarele, Pământul și Luna se aliniază, iar Luna intră în umbra Pământului. Atunci, Luna capătă o culoare roșiatică, motiv pentru care fenomenul este cunoscut și ca „Luna sângerie”.

O eclipsă parțială de Lună va f vizibilă și la noi între 27 și 28 august. Continentul american, Europa, Africa și Asia de Vest vor putea vedea acest fenomen.

Parade planetare și apariții speciale

Luna februarie va aduce o paradă de șase planete vizibile pe cerul nopții. Saturn va fi aproape de orizont, Venus și Mercur vor apărea la apus, iar Jupiter va străluci pe cerul estic în primele ore ale serii. Unele planete, precum Uranus și Neptun, vor necesita binocluri sau telescoape.

Pe 19 mai, după apus, Luna în seceră va străluci între Jupiter și Venus. La începutul lui iunie, Jupiter și Venus vor apărea foarte apropiate, creând o iluzie spectaculoasă.

Alte alinieri și „trucuri” optice vor avea loc în toamnă și iarnă, inclusiv o apropiere spectaculoasă între Lună și Jupiter în octombrie și un trio format din Lună, Venus, Jupiter și Marte în decembrie.

Pe scurt, 2026 se anunță un an excelent pentru cei care iubesc cerul înstelat.