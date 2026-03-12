Fragmente provenite dintr-un asteroid care a intrat în atmosfera Pământului au ajuns la sol în vestul Germaniei, avariind mai multe locuințe din landul Renania-Palatinat, regiune situată la granița cu Franța și Luxemburg. Nu au fost raportate persoane rănite.

Fenomenul a fost vizibil pe cerul Europei timp de câteva secunde. Potrivit Agenției Spațiale Europene (ESA), bila de foc a strălucit aproximativ șase secunde, lăsând în urmă o dâră luminoasă înainte de a se fragmenta.

După intrarea în atmosferă, asteroidul s-a dezintegrat și a generat un roi de meteoriți.

Fragmentele rezultate au ajuns la sol în mai multe zone din Renania-Palatinat. Cel puțin o locuință din cartierul Koblenz-Güls a fost atinsă de bucăți mici de rocă spațială, însă ESA precizează că nu există rapoarte privind persoane rănite. Martori aflați la sol spun că fenomenul a fost suficient de puternic pentru a fi și auzit.

Estimările inițiale ale Agenției Spațiale Europene arată că asteroidul ar fi avut un diametru de până la câțiva metri, obiecte de această dimensiune intrând relativ frecvent în atmosfera Pământului — uneori o dată la câteva săptămâni sau la intervale de câțiva ani, potrivit informațiilor publicate de Il Messaggero, transmite Mediafax.

Ora și direcția intrării în atmosferă sugerează că obiectul nu a fost detectat anterior de telescoapele care monitorizează cerul pentru asteroizi.

Există însă și evaluări mai prudente. Daniele Gardiol, coordonatorul proiectului Prisma din cadrul Institutului Național de Astrofizică, estimează că asteroidul avea „de ordinul a câteva zeci de centimetri”.

Proiectul Prisma operează o rețea de aproximativ 80 de camere instalate în toată Italia pentru identificarea meteorilor. Datorită acestei rețele au fost recuperați doi meteoriți în ultimii ani.

Cel mai recent a căzut la Matera, pe 14 februarie 2023, și este cunoscut drept „meteoritul de Ziua Îndrăgostiților”. Acesta a lovit acoperișul unei case, avariind un panou solar și un balcon, fără a răni pe nimeni.