Noi imagini cu cometa interstelară 3I/ATLAS, dezvăluite de NASA

NASA a publicat miercuri, 19 noiembrie, noi imagini spectaculoase ale 3I/ATLAS, o cometă interstelară care traversează în prezent sistemul nostru solar, scrie Le Figaro.

Este al treilea obiect cunoscut provenind dintr-un alt sistem stelar care realizează acest lucru, după Oumuamua în 2017 și 2I/Borisov în 2019.

Descoperită în iulie 2025, cometa 3I/ATLAS a trecut cel mai aproape de Soare pe 29 octombrie. „Este un obiect mic care doar traversează sistemul nostru, fără nicio legătură gravitațională cu acesta”, a reamintit astrofizicianul Patrick Michel, intervievat de TF1.

Niciun pericol pentru Pământ

În cadrul unei prezentări difuzate miercuri, NASA a confirmat că cometa nu reprezintă niciun pericol pentru Pământ; distanța minimă de apropiere este de 170 de milioane de mile (aproximativ 270 de milioane de km).

Datorită datelor colectate și imaginilor capturate de NASA, oamenii de știință au observat prezența unui nor de praf și gheață, dar și un raport ridicat de dioxid de carbon în comparație cu cel al apei.