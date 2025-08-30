Industria spațială rusă este în stare critică, afirmă un înalt oficial rus din domeniul spațial

Șeful principalului producător de nave spațiale din Rusia, Igor Malțev, a lansat un avertisment fără precedent, descriind compania RSC Energia – cea mai mare din industria spațială de stat, ca fiind într-o „stare critică” și incapabilă să continue în forma actuală, informează ArsTechnica.

„Situația este critică: datorii de milioane de dolari, dobânzi care ‘mănâncă’ bugetul, multe procese ineficiente, iar o parte semnificativă a echipei și-a pierdut motivația și simțul responsabilității comune”, a declarat Malțev, în mesajul său adresat angajaților. El a subliniat că trebuie să înceteze să se mai mintă singuri și pe ceilalți despre starea reală a companiei și a cerut angajaților să răspundă sincer la întrebarea dacă sunt pregătiți să muncească pentru rezultate concrete.

Dificultăți serioase în plata salariilor și livrarea contractelor în derulare

Energia, situată în orașul Korolev lângă Moscova și numită după legendarul inginer sovietic Serghei Koroliov, produce în prezent navele Soyuz pentru echipaj, vehiculele cargo Progress și module pentru viitoarea stație spațială rusească. Conducerea companiei a avertizat că întâmpină dificultăți serioase în plata salariilor și livrarea contractelor în derulare.

Declarația lui Maltsev, publicată inițial de Gazeta.ru și redistribuită pe canalul de Telegram „Forgive us Yura”, vine la doar trei luni de la numirea sa în funcția de director general. Analistii consideră mesajul său drept un semnal rar de sinceritate într-o industrie în care oficialii ruși preferă adesea să pună accent pe realizările trecutului și pe programele viitoare.

Context economic dificil

Declinul industriei spațiale ruse este agravat de situația economică și de războiul din Ucraina, care a accelerat pierderea de talente și resurse. Rata dobânzii la creditele principale a urcat la 18%, în timp ce costul finanțării companiilor crește în economia de război a Rusiei. În acest context, programul spațial de stat se confruntă cu provocări majore, inclusiv limitarea misiunilor cargo și pentru echipaj la Stația Spațială Internațională.

În ciuda dificultăților, Roscosmos continuă colaborarea cu NASA, menținând schimbul de astronauți și furnizarea serviciilor de propulsie necesare operării stației. Totuși, conform unor surse recente, Rusia explorează măsuri de economisire care ar putea reduce frecvența misiunilor și livrările către stație.

Doar un miracol mai poate salva industria spațială rusă

Declarațiile lui Maltsev subliniază fragilitatea actuală a industriei spațiale ruse și ridică întrebarea dacă RSC Energia va putea să își mențină poziția centrală în programul spațial al țării fără intervenții decisive sau chiar „un miracol”, cum a sugerat chiar directorul general.

Această criză scoate în evidență tensiunile dintre ambițiile Rusiei de a-și păstra influența în explorarea spațială globală și constrângerile economice și logistice impuse de războiul prelungit și de situația financiară internă.