Locul în care o galaxie se află în Univers poate influenţa semnificativ evoluţia sa, potrivit unor descoperiri publicate miercuri de un centru de cercetare din domeniul radioastronomiei, care se află în Australia, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Deep Extragalactic Visible Legacy Survey (DEVILS) a publicat datele sale iniţiale şi o serie de concluzii ştiinţifice recente, care prezintă un nou nivel de detaliere a înţelegerii pe care oamenii de ştiinţă o au asupra galaxiilor din Universul îndepărtat.

Cercetătorii au descoperit că locul în care evoluează o galaxie influenţează semnificativ forma, mărimea şi rata sa de creştere în Universul îndepărtat.

„Cineva care a trăit toată viaţa sa într-un oraş poate avea o personalitate foarte diferită în comparaţie cu cineva care locuieşte izolat sau într-o comunicate izolată. Galaxiile nu sunt diferite din acest punct de vedere”, a declarat coordonatorul proiectului, Luke Davies, profesor-asociat la filiala de la Universitatea Western Australia din Perth a Centrului Internaţional pentru Cercetări Radioastronomice (ICRAR).

„Galaxiile care sunt înconjurate de multe alte galaxii, acele ‘centre ale oraşelor’ foarte agitate din cosmos, tind să crească mai încet şi au structuri foarte diferite în comparaţie cu omoloagele lor izolate”, a explicat el.

Galaxiile din regiunile cosmice aglomerate interacţionează şi concurează între ele pentru resurse, precum gazele cosmice, pentru a forma stele şi pentru a creşte, fapt care duce la o încetinire a formării de stele şi chiar la moartea timpurie a unor galaxii, a adăugat Luke Davies.