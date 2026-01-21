Compania germană Isar Aerospace a anunțat amânarea lansării rachetei sale Spectrum, planificată pentru miercuri seară, la baza spațială Andoya din Norvegia.

Racheta, dezvoltată pentru a sprijini suveranitatea spațială a Uniunii Europene, trebuia să transporte pentru prima dată 10 sateliți pe orbită, însă o „problemă legată de o valvă de presurizare” a condus la amânarea testului.

„O nouă dată-țintă va fi anunțată în curând”, a transmis Isar Aerospace, citată de AFP, preluată de Agerpres.

Contextul lansărilor europene

Aceasta ar fi fost cea de-a doua lansare a rachetei Spectrum, după un test din martie 2025, când lansatorul a zburat doar 30 de secunde înainte să se prăbușească și să explodeze. Compania germană urmărește să reducă costurile lansărilor și să ofere o alternativă la operatorul tradițional european, Arianespace, inspirându-se din modelul SpaceX.

Pe fond geopolitic, suveranitatea spațială europeană devine tot mai importantă, în contextul tensiunilor cu SUA și Rusia. Daniel Metzler, CEO și cofondator Isar Aerospace, subliniază că accesul independent la spațiu este esențial pentru apărare: „Fără spațiu, nu există alerte antirachetă, niciun fel de alertă. Fără acces suveran, nu există capacitate de apărare”.

Europa „trezește” industria spațială

Interesul guvernelor europene pentru spațiu a crescut după gesturile controversate ale administrației Trump, inclusiv planurile privind Groenlanda. Lansările europene rămân însă modeste: din 330 de lansări globale în 2025, doar 8 au fost efectuate de UE, majoritatea lansărilor fiind realizate de americani, ruși și chinezi.

Germania investește masiv în spațiu: ministrul Apărării, Boris Pistorius, a anunțat un program de 35 de miliarde de euro până în 2030 pentru dezvoltarea capacităților de descurajare și apărare spațială, iar generalul Armin Fleischmann spune că Germania vizează al doilea loc mondial în comunicații și recunoaștere spațială.

Perspectivele Isar Aerospace și industria spațială europeană

Isar Aerospace face parte din programul European Launcher Challenge, finanțat cu peste 900 de milioane de euro de Agenția Spațială Europeană (ESA), alături de companii precum Rocket Factory Augsburg, MaiaSpace, Orbex și PLD Space.

Hermann Ludwig Moeller, director al Institutului European de Politică Spațială, speră ca Europa să dezvolte multiple rachete și baze de lansare, creând concurență și reducând costurile. Daniel Metzler subliniază însă că lansarea Spectrum este un test: „Este vorba cu adevărat despre testarea sistemului… în cel mai bun caz, racheta va ajunge pe orbită”. În glumă, adaugă: „Zero presiune”.