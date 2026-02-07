Următoarea misiune SpaceX către Stația Spațială Internațională, programată pentru 11 februarie

Următoarea misiune SpaceX cu echipaj uman către Stația Spațială Internațională (ISS) este programată să fie lansată miercuri, 11 februarie, a confirmat NASA, după ce racheta Falcon 9 a primit autorizația de a-și relua zborurile, relatează AFP, citată de Agerpres.

Decizia vine după finalizarea unei anchete declanșate în urma unei probleme tehnice apărute luni, în timpul unui zbor care transporta sateliți de comunicații. Incidentul a determinat compania SpaceX să suspende temporar lansările rachetei Falcon 9, stârnind îngrijorări privind o posibilă amânare a misiunii cu echipaj uman.

Administrația Federală a Aviației (FAA) din Statele Unite a anunțat vineri că rachetele Falcon 9 sunt autorizate să revină în serviciu. Potrivit autorității de reglementare, ancheta a stabilit că problema a fost cauzată probabil de „eșecul pornirii” unui motor. SpaceX a identificat între timp măsuri tehnice și organizaționale pentru a preveni repetarea incidentului.

Misiunea Crew-12 va transporta patru astronauți: Jessica Meir și Jack Hathaway din partea NASA, Sophie Adenot din partea Agenției Spațiale Europene (ESA) și cosmonautul rus Andrey Fedyaev, reprezentând Roscosmos. Lansarea este programată să aibă loc de la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral, Florida, la ora locală 06:01 (11:01 GMT).

NASA a precizat că sunt prevăzute două ferestre de lansare de rezervă, pe 12 și 13 februarie, în cazul în care condițiile meteorologice sau eventuale probleme tehnice de ultim moment vor împiedica lansarea la data stabilită.