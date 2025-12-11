NASA a pierdut contactul cu o navă spațială care orbita Marte

NASA a pierdut contactul cu nava spațială Maven care orbita Marte de mai bine de un deceniu. Maven a încetat brusc comunicarea cu stațiile terestre în weekend. NASA a declarat săptămâna aceasta că funcționa fără probleme înainte de a trece în spatele planetei roșii. Când a reapărut, a fost doar liniște, potrivit AP.

Lansată în 2013, Maven a început să studieze atmosfera superioară a planetei Marte și interacțiunea acesteia cu vântul solar odată ce a ajuns pe planeta roșie în anul următor.

Maven a servit, de asemenea, ca punct de comunicații pentru cele două rovere marțiene ale NASA, Curiosity și Perseverance. Investigațiile inginerești sunt în curs de desfășurare, potrivit agenției spațiale.

NASA are alte două sonde spațiale în jurul planetei Marte care sunt încă active: Mars Reconnaissance Orbiter, lansată în 2005, și Mars Odyssey, lansată în 2001.