NASA inaugurează noua sală de control pentru zborul cu echipaj Artemis 2 în jurul Lunii

NASA a deschis o nouă facilitate în cadrul Mission Control Center de la Johnson Space Center din Houston, pregătind primul zbor cu echipaj al capsulei Orion în cadrul misiunii Artemis 2, care va trimite astronauți în jurul Lunii, anunță Space.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Noua Mission Evaluation Room (MER) completează operațiunile desfășurate în sala principală de control, oferind analize detaliate și în timp real ale performanței navei și sistemelor sale avansate.

Personalul va proveni de la NASA, Lockheed Martin, Agenția Spațială Europeană și Airbus

Inaugurată pe 15 august, MER va fi creierul ingineresc al Orion, cu 24 de posturi de lucru ocupate 24/7 pe durata celor aproximativ zece zile ale misiunii. Personalul va proveni de la NASA, Lockheed Martin, Agenția Spațială Europeană și Airbus, fiecare responsabil pentru diferite componente ale navei. Sala va monitoriza complet sistemele capsulei și va asigura siguranța echipajului în eventualitatea unor incidente neprevăzute, comparând datele în timp real cu performanța așteptată și oferind soluții rapide la orice problemă tehnică.

Potrivit lui Trey Perryman, responsabil la JSC pentru sistemele de integrare și misiune Orion, MER nu doar rezolvă problemele în timp real, ci colectează și date esențiale care vor fi folosite pentru planificarea misiunilor viitoare, inclusiv Artemis 3. „Echipa de operațiuni pilotează nava, dar se bazează pe capacitatea inginerescă a Mission Evaluation Room, care reunește experți NASA, din industrie și internaționali care au proiectat, construit și testat această navă”, a explicat Perryman.

NASA țintește lansarea Artemis 2 cel mai devreme în februarie 2026

Capsula Orion și racheta Space Launch System (SLS) reprezintă un salt tehnologic important față de programul Apollo. MER oferă redundanță pentru siguranța navei în misiuni de lungă durată și simbolizează colaborarea internațională și între sectorul privat și public necesară pentru explorarea spațiului adânc.

Cu MER operațională, sala de control NASA funcționează practic în două camere: una dedicată pilotării capsulei și alta monitorizării stării tehnice a acesteia. Artemis 2 va fi primul test al acestei colaborări și va stabili standardele pentru misiunile următoare.

NASA țintește lansarea Artemis 2 cel mai devreme în februarie 2026, cu o fereastră de lansare deschisă până în aprilie. Astronauții selectați pentru misiune sunt Reid Wiseman, Victor Glover și Christina Koch, alături de astronautul canadian Jeremy Hansen.

Dacă Artemis 2 se va dovedi un succes, NASA intenționează să lanseze Artemis 3 în 2027, cu misiuni care vor aduce astronauți pe Lună pentru prima dată după Apollo 17 și vor pregăti terenul pentru o prezență permanentă pe suprafața lunară.