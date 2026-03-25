Vara trecută, Jet Propulsion Laboratory, împreună cu compania AeroVironment, au prezentat conceptul misiunii Skyfall, care prevede trimiterea pe Marte a unei flote de mini-elicoptere destinate explorării suprafeței Planetei Roșii, potrivit Space.com și Agerpres.

NASA a anunțat marți, 24 martie, că pregătește lansarea misiunii în 2028. Skyfall ar urma să ajungă pe Marte la bordul unei nave spațiale dotate cu propulsie nucleară electrică (NEP), descrisă de agenție drept „prima navă interplanetară alimentată cu energie nucleară”.

Tehnologia NEP funcționează similar unei centrale nucleare, folosind un reactor de fisiune pentru a produce energie. Spre deosebire de generatoarele termoelectrice cu radioizotopi (RTG) – utilizate de misiuni precum Voyager – acest sistem nu doar generează electricitate, ci o folosește pentru a alimenta propulsoare electrice de înaltă eficiență.

NASA consideră această tehnologie esențială pentru viitorul explorării spațiale, inclusiv pentru misiuni robotizate în Sistemul Solar exterior și pentru susținerea unei prezențe umane pe Lună, în cadrul programului Artemis.

Astfel, elementul central al misiunii Skyfall nu este doar flota de elicoptere, ci și nava care le va transporta: Space Reactor-1 (SR-1) Freedom. Potrivit oficialilor NASA, aceasta va deschide drumul pentru utilizarea pe scară largă a propulsiei nucleare în spațiu și va contribui la dezvoltarea infrastructurii necesare pentru misiuni de lungă durată.

În paralel, agenția a anunțat că renunță la proiectul stației orbitale lunare Gateway, urmând să redirecționeze resursele către construirea unei baze pe suprafața Lunii.

Misiunea Skyfall va include trei elicoptere similare cu Ingenuity, care a ajuns pe Marte împreună cu roverul Perseverance în 2021 și a devenit primul aparat de zbor care a operat pe o altă planetă, realizând 72 de zboruri până în 2024.

De această dată, rolul elicopterelor va fi mult mai complex. Ele vor efectua misiuni de recunoaștere, analizând potențiale zone de aterizare pentru viitoare expediții umane. Dotate cu camere video și radare capabile să pătrundă în sol, acestea vor evalua relieful, riscurile și prezența gheții subterane – un element esențial pentru viitoarele misiuni.

Dacă totul decurge conform planului, lansarea ar urma să aibă loc în decembrie 2028, iar sosirea pe Marte aproximativ un an mai târziu. Ulterior, NASA ia în calcul continuarea misiunii navei SR-1 Freedom dincolo de Marte, în alte regiuni ale Sistemului Solar, deși arhitectura finală a programului nu este încă stabilită.