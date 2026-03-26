NASA propune obiective „aproape imposibile” pentru viitorul apropiat

NASA a anunțat un set de planuri extrem de ambițioase, descrise drept „aproape imposibile”, care vizează accelerarea revenirii oamenilor pe Lună și lansarea unei nave spațiale cu propulsie nucleară până în 2028, potrivit informațiilor publicate de Live Science.

Noile direcții marchează o schimbare importantă în cadrul programului Artemis, agenția americană renunțând, cel puțin pe termen scurt, la prioritatea construirii stației orbitale circumlunare Gateway. În locul acesteia, o parte din componentele deja dezvoltate vor fi redirecționate către realizarea unei baze permanente pe suprafața Lunii, estimată la aproximativ 20 de miliarde de dolari.

Agenția își propune „să realizeze din nou aproape imposibilul”

Administratorul NASA, Jared Isaacman, a declarat că agenția își propune „să realizeze din nou aproape imposibilul”: revenirea pe Lună înainte de finalul mandatului fostului președinte Donald Trump, construirea unei baze selenare și consolidarea unei prezențe umane de durată.

În paralel, NASA a prezentat și planurile pentru „Space Reactor-1 Freedom”, descrisă drept prima navă interplanetară alimentată cu energie nucleară, care ar putea fi lansată spre Marte chiar în 2028. Astfel, agenția vizează pentru același an două misiuni cu echipaj uman pe Lună, precum și debutul unei noi generații de zboruri spațiale către Planeta Roșie.

Ambițiile sunt cu atât mai notabile cu cât programul Artemis a suferit întârzieri semnificative în ultimii ani. De exemplu, misiunea Artemis 2, care ar trebui să survoleze Luna cu echipaj uman, nu a fost încă lansată, deși inițial NASA planifica o aselenizare încă din 2024.

Presiunea geopolitică joacă un rol esențial

Oficialii agenției recunosc dificultățile, dar insistă că presiunea geopolitică joacă un rol esențial. China, considerată principalul rival, își propune la rândul său o aselenizare cu echipaj uman înainte de 2030, ambele puteri vizând regiunea polului sud lunar.

Noua strategie a NASA include standardizarea sistemelor de lansare, creșterea frecvenței misiunilor și integrarea mai amplă a sectorului privat, pentru a susține operațiuni lunare regulate. În viziunea agenției, baza selenară va fi construită în etape, de la experimente inițiale până la o infrastructură complet funcțională.

Zboruri umane frecvente către Lună, la intervale de aproximativ șase luni

După misiunile Artemis 4 și Artemis 5, NASA intenționează să ajungă la zboruri umane frecvente către Lună, la intervale de aproximativ șase luni, folosind echipamente reutilizabile.

În același timp, dezvoltarea tehnologiei de propulsie nucleară electrică (NEP) ar putea deschide calea pentru misiuni mai rapide și mai eficiente către Marte și dincolo de acesta. Nava Space Reactor-1 Freedom ar urma să transporte și misiunea Skyfall, o flotă de mini-elicoptere destinate explorării suprafeței marțiene.

Nu este clar cât de mult s-au făcut progrese deja în ceea ce priveşte nava spaţială nucleară sau flota de elicoptere marţiene, dar în orice caz, următorii câţiva ani se anunţă foarte interesanţi din perspectiva cercetării spaţiale şi a expansiunii omenirii în Sistemul Solar.