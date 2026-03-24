Programul Artemis trece prin cea mai radicală restructurare de la lansarea sa. Jared Isaacman, noul administrator al NASA instalat la conducerea agenției în decembrie 2025, a anunțat marți suspendarea planurilor pentru stația spațială orbitală Lunar Gateway.

Resursele și componentele acesteia vor fi redirecționate către construcția unei baze permanente pe suprafața Lunii, un proiect estimat la 20 de miliarde de dolari, ce urmează să fie finalizat în următorii șapte ani, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut în deschiderea unui eveniment strategic organizat la sediul central al NASA din Washington. Isaacman a prezentat o serie de modificări fundamentale menite să accelereze prezența americană pe solul lunar, într-un context marcat de competiția tot mai strânsă cu programul spațial chinez.

Schimbarea priorităților: De pe orbită pe suprafața lunară

Decizia marchează o ruptură de strategia anterioară, care vedea stația Gateway ca un punct critic de transfer pentru astronauți.

„Nu ar trebui să surprindă pe nimeni faptul că punem în așteptare proiectul Gateway în forma sa actuală și ne concentrăm pe infrastructura care sprijină operațiunile pe suprafața Lunii”, a declarat Jared Isaacman în fața delegaților.

Deși stația era deja în curs de asamblare prin intermediul contractorilor principali Northrop Grumman și Vantor (fosta Maxar), NASA consideră acum că simplificarea arhitecturii misiunii este esențială. Totuși, conversia componentelor proiectate pentru orbită în structuri funcționale pe suprafața Lunii reprezintă o provocare tehnică majoră.

Reorientarea parteneriatelor și presiunea internațională

În ciuda complexității tehnice, conducerea agenției este optimistă în privința adaptării resurselor existente. Isaacman a subliniat că, deși există „provocări foarte reale legate de echipamente și calendarul operațiunilor”, NASA poate reorienta angajamentele partenerilor internaționali, inclusiv ale Agenției Spațiale Europene (ESA), pentru a susține noile obiective de la sol.

Această schimbare de direcție are loc pe fondul unor presiuni multiple:

Competiția cu China: Beijingul progresează rapid către obiectivul de a trimite astronauți pe Lună până în 2030 și de a construi propria bază lunară.

Eficiența financiară: Proiectul Gateway fusese criticat anterior pentru costurile ridicate raportate la beneficiile imediate, fiind considerat de unii experți o etapă care întârzia aselenizarea propriu-zisă.

Resursele lunare: NASA menține prioritatea pentru polul sudic al Lunii, unde prezența gheții de apă oferă o bază sustenabilă pentru viitoarele misiuni spre Marte.

Impactul asupra industriei aerospațiale

Deciziile impuse de Isaacman în ultimele săptămâni remodelează contracte de miliarde de dolari. Companiile din sectorul privat sunt acum forțate să își accelereze fluxurile de lucru pentru a răspunde noii urgențe a programului Artemis.

Scopul final rămâne stabilirea unei prezențe umane durabile pe satelitul natural al Pământului, element considerat crucial pentru pregătirea expedițiilor către Marte. Rămâne de văzut cât de rapid vor putea fi convertite modulele de cercetare și transfer ale stației Gateway în infrastructură de locuire și operare direct pe solul lunar.