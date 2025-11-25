NASA și Boeing au decis ca următorul zbor Starliner să fie fără echipaj pentru a demonstra siguranța capsulei / Măsura vine în urma problemelor din trecut

NASA și Boeing au decis ca următorul zbor Starliner către Stația Spațială Internațională să fie efectuat fără echipaj, doar cu încărcătură, pentru a demonstra siguranța capsulei după seria de probleme din misiunea anterioară, potrivit Mediafax.

Boeing și NASA au anunțat luni că următoarea lansare a capsulei Starliner va avea loc fără astronauți la bord, fiind convertită într-o misiune de testare cu încărcătură pentru a verifica funcționarea sistemelor.

Decizia vine la opt luni după ce primul și singurul echipaj Starliner a fost nevoit să revină pe Pământ la bordul unei capsule SpaceX, în urma unei misiuni prelungite, scrie AP.

În 2024, astronauții NASA Butch Wilmore și Suni Williams au reușit să andocheze Starliner la Stația Spațială Internațională, însă defecțiunile capsulei, inclusiv probleme la propulsoare, au determinat NASA să ordone întoarcerea navei pe Pământ fără echipaj.

Cei doi astronauți au rămas pe orbită peste nouă luni, până la recuperarea lor de către SpaceX.

Inginerii au analizat în detaliu defecțiunile sistemelor Starliner, iar următoarea lansare de test cu încărcătură nu va avea loc mai devreme de aprilie 2026, în funcție de rezultatele testelor suplimentare și de certificare.

Boeing a transmis că rămâne „pe deplin angajată” în programul Starliner și că siguranța rămâne prioritatea principală.

NASA a decis să reducă numărul total de zboruri Starliner planificate, de la șase la patru.

Dacă misiunea cargo va avea succes, ultimele trei zboruri Starliner vor fi dedicate schimburilor de echipaje înainte de retragerea Stației Spațiale Internaționale în 2030.

„NASA și Boeing continuă testarea riguroasă a sistemului de propulsie al capsulei, în pregătirea pentru două potențiale zboruri anul viitor”, a declarat Steve Stich, managerul programului comercial de echipaje al NASA.