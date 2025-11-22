Nu mai este un secret pentru nimeni că Statele Unite și China se află într-o cursă acerbă pentru privilegiul de a fi prima țară care trimite oameni pe Lună după mai bine de 50 de ani. Însă, în această competiție internațională, se conturează și o rivalitate între miliardarii americani. Elon Musk și Jeff Bezos pare că vor concura pentru construirea vehiculului de aselenizare care ar putea aduce victoria NASA, anunță The Conversation.

În aprilie 2021, SpaceX, compania lui Musk, a câștigat contractul pentru dezvoltarea vehiculului de aselenizare Artemis III, misiunea care ar reprezenta primul pas al americanilor pe Lună de la Apollo 17 din 1972. Vehiculul trebuia să fie proiectat pentru nava Starship, aflată deja în dezvoltare în Texas.

Un conflict care privește inclusiv șefia NASA

De atunci, SpaceX a efectuat 11 teste Starship. Lansările din august și octombrie 2025 au avut succes, dar zborurile care le-au precedat au avut probleme majore la treapta superioară, partea destinată transportului astronauților.

Ca o consecință, Sean Duffy, șef interimar al NASA și secretar american al transporturilor, a anunțat pe 20 octombrie că deschide contractul de 4,4 miliarde de dolari către alte companii, motivul invocat fiind întârzierile Starship. „Fac lucruri remarcabile, dar sunt în întârziere”, a declarat Duffy într-un interviu la acea vreme.

În ziua următoare anunțului lui Duffy, Musk a lansat un atac online la adresa șefului interimar NASA. Pe X, Musk a postat: „Ar trebui cineva a cărui cea mai mare realizare este cățăratul în copaci să conducă programul spațial american?”

Ca un amănunt, Duffy este fost membru al Congresului și campion mondial la escaladat copaci. Are o diplomă în marketing și o diplomă de drept. Musk are o diplomă în economie și fizică, dar a renunțat la studiile postuniversitare la Stanford.

Conflictul dintre Musk și Duffy merge însă dincolo de potențiala pierdere a contractului cu pricina. Între cei doi este o luptă surdă pentru conducerea NASA, poziție pe care Elon Musk o dorește ocupată de apropiatul său, miliardarul Jared Isaacman.

China bate la ușă

Pe de altă parte, China, rivalul direct al SUA în nouă cursă spațială, plănuiește să aselenizeze până în 2030, iar experții americani avertizează deja că SUA ar putea pierde cursa.

Jim Bridenstine, fost administrator NASA, a declarat recent în Senatul american că: „Dacă nu se schimbă ceva, este foarte puțin probabil ca SUA să mai poată depăși calendarul Chinei”.

Jeff Bezos intră în cursă

Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, ar putea intra în cursă, cu atât mai mult cu cât Duffy a declarat că speră ca Blue Origin să se implice. Compania creată de Bezos pregătește deja o lansare fără echipaj a landerului Mark 1 la începutul lui 2026.

Conform ultimelor rapoarte, vehiculul, inițial conceput pentru transport de marfă, ar putea fi reproiectat pentru a transporta astronauți. Propunerea Blue Origin ar trece însă peste o etapă crucială, cea a realimentării pe orbită, cerută de Starship.

Totodată, Lockheed Martin formează un consorțiu de companii care ar putea construi un lander lunar bazat pe mai vechea tehnologie Apollo.

O misiune crucială pentru viitorul NASA

Deschiderea contractului către noi companii ar putea accelera dezvoltarea landerului, dar riscă să genereze și conflicte suplimentare cu industria, ceea ce ar afecta profund programul Artemis III și alocarea fondurilor către alte proiecte științifice.

Elon Musk rămâne însă optimist: „SpaceX se mișcă mai rapid fulgerul comparativ cu restul industriei spațiale. Starship va face întreaga misiune pe Lună, luați aminte ce vă spun”.