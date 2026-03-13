O sondă spațială a NASA a reintrat în atmosfera Pământului cu câțiva ani mai devreme decât estimaseră inițial specialiștii agenției, informează vineri Xinhua, citată de Agerpres.

Sonda Van Allen Probe A a intrat din nou în atmosfera terestră miercuri dimineață, la ora locală 06:37, deasupra Oceanului Pacific, după aproape 14 ani petrecuți în spațiu de la lansarea sa din august 2012, potrivit NASA.

Misiunea acestei sonde – la fel ca și a „surorii” sale, Van Allen Probe B – a fost studiul centurilor de radiații Van Allen, inele de particule încărcate electric capturate de câmpul magnetic al Pământului, care protejează planeta de radiațiile cosmice periculoase și de furtunile solare.

Forțele Spațiale ale SUA ai confirmat că Van Allen Probe A a reintrat în atmosferă deasupra estului Oceanului Pacific, în apropierea coordonatelor 2 grade latitudine sudică și 255,3 grade longitudine estică.

NASA a precizat că majoritatea structurii sondei ar fi trebuit să se dezintegreze în timpul reintrării în atmosferă, deși este posibil ca unele fragmente să fi supraviețuit procesului.

Agenția spațială americană nu a raportat pagube sau victime pe Pământ în urma reintrării sondei, care avea o masă de aproximativ 600 de kilograme. Riscul ca resturile să provoace daune fusese estimat la aproximativ 1 la 4.200, potrivit agenției de presă EFE.

Cele două sonde din programul Van Allen au funcționat între 2012 și 2019, furnizând date fără precedent despre centurile de radiații ale planetei noastre. În timpul misiunii, cercetătorii au descoperit că, în perioadele de activitate solară intensă, se poate forma temporar o a treia centură de radiații.

La finalul misiunii, în 2019, după epuizarea combustibilului, oamenii de știință estimaseră că cele două sonde vor reintra în atmosfera Pământului abia în jurul anului 2034.

Totuși, activitatea solară mai intensă decât se anticipase în actualul ciclu solar a amplificat rezistența atmosferică, modificând traiectoria orbitală a sondei și determinând reintrarea acesteia mai devreme decât era prevăzut.

Datele colectate în cadrul misiunii continuă să ajute cercetătorii să înțeleagă mai bine fenomenul de „vreme spațială” și efectele sale asupra sateliților, astronauților și infrastructurilor tehnologice de pe Pământ, inclusiv asupra sistemelor de comunicații, navigație și rețele electrice, potrivit NASA.

În ceea ce privește sonda geamănă, Van Allen Probe B, NASA estimează că aceasta nu va reintra în atmosfera terestră înainte de anul 2030.