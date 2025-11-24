Un experiment spectaculos realizat pe Stația Spațială Internațională (ISS) demonstrează că o specie de mușchi ar putea fi mult mai pregătită pentru viața în spațiu decât credeam până acum. Cercetătorii au anunțat că mostre ale mușchiului Physcomitrium patens au supraviețuit timp de nouă luni în vidul cosmic, direct pe exteriorul SSI, iar peste 80% dintre sporii prelevați au continuat să germineze după întoarcerea pe Pământ, anunță LiveScience.

Rezultatele, publicate joi în revista iScience, deschid practic noi perspective pentru biologia spațială și pentru construirea unor ecosisteme capabile să funcționeze dincolo de planeta noastră.

Plante trimise în cel mai ostil mediu posibil

Mușchii sunt cunoscuți pentru rezistența lor. Pot crește pe stânci înghețate, în deșerturi toride sau în zone în care alte plante nu supraviețuiesc. Dar spațiul cosmic reprezintă o provocare extremă, radiații intense, fluctuații majore de temperatură, microgravitație și vid aproape total.

În experimentul condus de Tomomichi Fujita, profesor de biologie vegetală la Universitatea Hokkaido, cercetătorii au selectat trei tipuri de celule aflate în diferite stadii de dezvoltare. Sporofiții, structurile care protejează sporii, s-au dovedit cei mai rezistenți la testele preliminare efectuate pe Pământ, care au inclus expunere la UV, îngheț și căldură.

Apoi, mostrele au fost montate într-un modul special atașat laboratorului japonez Kibo de pe SSI, unde au rămas nouă luni, expuse direct la mediul spațial.

Supraviețuire surprinzătoare în vidul cosmic

La revenirea pe Pământ, oamenii de știință au descoperit că peste 80% dintre spori nu doar că supraviețuiseră, ci puteau germina în mod normal. Pe baza acestor rezultate, echipa japoneză estimează că sporii ar putea supraviețui în spațiu chiar și până la 15 ani.

Testele au arătat că vidul, temperaturile extreme și microgravitația au afectat surprinzător de puțin mușchii. Singurul element cu impact notabil a fost expunerea la lumină, în special la radiațiile UV, care au redus nivelurile de clorofilă și au încetinit creșterea ulterioară.

Totuși, chiar și cu aceste efecte, P. patens s-a descurcat mai bine decât majoritatea plantelor testate anterior în experimente similare. Cercetătorii cred că sporii sunt protejați de o structură naturală, evoluată pentru a preveni deshidratarea și pentru a bloca radiația, un avantaj crucial în condițiile dure ale spațiului cosmic.

Spre ecosisteme extraterestre?

Descoperirea are implicații majore. Dacă mușchii pot supraviețui perioade atât de lungi în spațiu, ei ar putea fi printre primele organisme folosite pentru a crea ecosisteme pe Lună, pe Marte sau pe stații orbitale. Mușchii ar putea contribui la producerea oxigenului, la stabilizarea solului sau la crearea unor medii microbiene esențiale pentru alte forme de viață.

„Succesul sporilor în mediul spațial ar putea reprezenta o piatră de temelie pentru construirea ecosistemelor dincolo de Pământ”, a declarat Fujita.