Oamenii visează de mult la viața dincolo de Pământ, dar suntem cu adevărat pregătiți pentru un asemenea salt? Chiar dacă vom depăși obstacolele tehnice și inginerești uriașe, stabilirea unor colonii în Sistemul Solar ar putea aduce transformări ireversibile asupra speciei noastre, nu doar la nivel cultural sau social, ci și în biologia noastră fundamentală.

Un organism modelat pentru Pământ

Scott Solomon, biolog evoluționist la Universitatea Rice din SUA, pornește de la o premisă simplă, dar profundă. Aceea că, de-a lungul milioanelor de ani de selecție naturală, Homo sapiens a fost „sculptat” pentru viața pe această planetă. Densitatea oaselor noastre, ritmurile circadiene, sistemul imunitar, totul reflectă o lungă adaptare la atmosfera, gravitația, radiațiile și microorganismele Pământului. O schimbare permanentă a acestui mediu ar însemna pornirea pe un cu totul alt drum evolutiv, relatează IFL Science.

„Animalele de pe insule, iar eu susțin că planetele sunt, în esență, niște insule uriașe în cer,devin adesea mai mari sau mai mici de-a lungul timpului evolutiv. Există posibilitatea ca același lucru să ni se întâmple și nouă”, a declarat Solomon.

Oase fragile, corpuri mai mici

Marte este considerată principala țintă pentru colonizare, însă concluziile lui Solomon se aplică oricărui mediu extraterestru locuit pe termen lung, fie că vorbim despre o stație spațială, Lună sau un sistem solar îndepărtat.

Coloniștii de pe Marte ar fi expuși unei gravitații de doar 38% față de cea terestră, unui nivel ridicat de radiații și unei absențe aproape totale a ecosistemelor microbiene care ne-au modelat imunitatea de-a lungul evoluției.

Experimentele de pe Stația Spațială Internațională arată deja că microgravitația duce la pierderea densității osoase și la atrofierea musculaturii. Pe termen lung, susține Solomon, o populație marțiană ar putea evolua spre indivizi cu corpuri mai firave, mai ușoare, o adaptare logică într-un mediu cu resurse limitate, unde un organism mai mic consumă mai puțină apă, hrană și aer.

Capete mai mari, nașteri prin cezariană

Unul dintre cele mai surprinzătoare scenarii propuse de Solomon privește nașterea. În condițiile unui schelet slăbit și ale unui mediu ostil, Solomon consideră că majoritatea nașterilor pe Marte ar trebui realizate prin operație cezariană.

Iar această schimbare ar putea, în timp, să modifice fizic specia: „Dacă toate nașterile sunt prin cezariană, capul nu mai este constrâns să treacă prin canalul nașterii. De-a lungul evoluției umane, creierul nostru a crescut, dar a existat o limită superioară impusă tocmai de această constrângere anatomică. Dacă acea constrângere dispare, capetele pot evolua spre dimensiuni mai mari”, explică Solomon.

Pigmentarea pielii, o altă necunoscută

Marte nu dispune de câmp magnetic și are o atmosferă extrem de subțire, ceea ce înseamnă o expunere la radiații semnificativ mai mare decât pe Pământ. Dacă viitorii coloniști nu vor trăi în totalitate sub pământ, pigmentarea pielii s-ar putea modifica pentru a face față acestui mediu.

„Un scenariu este că pigmenții evoluează pentru a ne face mai închiși la culoare sau apar pigmenți noi, care schimbă culoarea pielii. Dacă vreți să vă imaginați moduri în care am putea arăta ca extratereștrii din science fiction, există câteva scenarii plauzibile”, a spus Solomon.

Marea necunoscută: reproducerea în spațiu

Toate aceste scenarii depind însă de o întrebare la care știința nu are încă un răspuns: pot oamenii să se reproducă în spațiu? Nu există nicio confirmare că vreun act sexual a avut loc vreodată în afara Pământului, iar efectele unui mediu spațial asupra dezvoltării embrionare rămân necunoscute.

„Acesta ar putea fi factorul care anulează totul. Întregul concept al vieții în spațiu depinde de funcționarea reproducerii. Și nu știm dacă funcționează”, avertizează Solomon.

Pericolul microbian, subestimat

Poate cel mai neglijat risc, în opinia biologului, este cel microbian. Astronauții prezintă un sistem imunitar parțial compromis în spațiu, în timp ce bacteriile care îi însoțesc evoluează rapid. Copiii născuți pe Marte și-ar forma imunitatea în izolare microbiană aproape totală, expuși la o fracțiune infimă din diversitatea microbiană a Pământului. O eventuală întoarcere pe Terra i-ar putea îmbolnăvi grav.

„Ar fi ca bolile aduse de europeni în America, dar amplificate dramatic”, avertizează Solomon.

Concluzia? nu suntem pregătiți

În ciuda entuziasmului declarat al unor antreprenori din industria spațială față de ideea unor orașe autosustenabile pe Marte în câțiva ani, Solomon temperează așteptările: „Nu spun că nu ar trebui să mergem niciodată. Cred că există motive întemeiate să încercăm, în cele din urmă. Dar nu cred că suntem pregătiți”.