Planet Labs, unul dintre liderii mondiali în imagistica prin satelit comercială, a anunțat că va restricționa temporar publicarea imaginilor din anumite zone din Orientul Mijlociu, în contextul escaladării conflictului regional. Măsura vizează zonele Golfului Persic, Irak, Kuweit și alte regiuni afectate de atacurile recente, potrivit Ars Technica.

Decizia vine după ce imaginile companiei au surprins consecințele atacurilor cu rachete și drone lansate de Iran asupra bazelor americane și aliate, inclusiv daune la sediul Flotei a V-a SUA din Bahrain și la un radar de avertizare timpurie de un miliard de dolari în Qatar. Planet a explicat că restricția urmărește să împiedice „actorii adversi” să folosească datele pentru evaluarea daunelor în luptă (BDA), adică pentru a identifica unde atacurile au avut succes sau au eșuat.

Decizia este motivată de responsabilitatea de a proteja personalul militar și civil american

„Decizia noastră este motivată de responsabilitatea de a proteja personalul militar și civil american, precum și pe cei ai aliaților și partenerilor NATO”, a transmis compania. În prezent, imaginile din Iran rămân disponibile imediat după achiziție, însă toate celelalte noi capturi din zonele vizate vor fi disponibile doar după 96 de ore, cu excepția utilizatorilor guvernamentali autorizați.

Planet operează o flotă de câteva sute de sateliți care pot fotografia întreaga suprafață terestră zilnic, având clienți din domenii variate: ONG-uri, instituții academice, mass-media, agricultură, energie și silvicultură. Compania deține, de asemenea, contracte cu armata și agențiile de informații americane.

Incidentul survine pe fondul unor atacuri reale, soldate cu victime

Fondată în 2010 de foști oameni de știință NASA, Planet își propune „să imortalizeze planeta pentru a o salva”, iar datele sale sunt folosite și în monitorizarea mediului și cercetarea climatică. Totuși, compania subliniază că situația actuală impune restricții pentru a preveni folosirea imaginilor în scopuri care ar putea pune în pericol vieți omenești.

Incidentul survine pe fondul unor atacuri reale, soldate cu victime, inclusiv șase rezerviști americani uciși în Kuweit pe 1 martie, ceea ce subliniază vulnerabilitatea infrastructurii militare din regiune.

Planet precizează că decizia va fi revizuită pe măsură ce conflictul evoluează și că siguranța personalului militar și civil rămâne prioritatea principală.