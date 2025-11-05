China a confirmat că pregătește astronauți pakistanezi pentru o misiune de scurtă durată la bordul stației sale orbitale, informează Space.com.

„Doi astronauți pakistanezi selectați vor participa la antrenamente alături de astronauții chinezi. Unul dintre ei va fi desemnat pentru un zbor de scurtă durată, în calitate de expert pentru sarcini științifice”, a declarat Zhang Jingbo, purtător de cuvânt al Agenției Spațiale cu Echipaj Uman din China (CMSA), într-o conferință de presă organizată pe 30 octombrie.

Zhang a vorbit cu o zi înainte de lansarea misiunii Shenzhou 21, care a avut loc pe 31 octombrie și i-a trimis pe comandantul Zhang Lu și astronauții Wu Fei și Zhang Hongzhang către stația Tiangong.

Nu s-a precizat în ce misiune va zbura astronautul pakistanez

Parteneriatul spațial dintre China și Pakistan a fost oficializat în februarie 2025, printr-un acord care prevede trimiterea unui astronaut pakistanez în spațiu. În prezent, în Pakistan se desfășoară prima etapă a procesului de selecție, iar rundele finale vor avea loc în China, potrivit oficialilor CMSA.

„Pe durata zborului, pe lângă activitățile zilnice ale echipajului, astronautul pakistanez va realiza și experimente științifice pentru Pakistan”, a adăugat Zhang.

Deocamdată nu s-a precizat în ce misiune va zbura astronautul pakistanez. Acesta va ocupa unul dintre cele trei locuri ale unei nave Shenzhou, lansată cu rachetă Long March 2F de la baza Jiuquan, în deșertul Gobi. Următoarea misiune, Shenzhou 22, este programată peste aproximativ șase luni și va înlocui actualul echipaj de pe Tiangong, iar Shenzhou 23 va fi lansată peste circa un an.

Deși CMSA nu a confirmat oficial scenariul, durata scurtă a vizitei sugerează că astronautul pakistanez va călători împreună cu doi colegi chinezi, va rămâne câteva zile la bordul stației, apoi va reveni pe Pământ alături de doi membri ai echipajului anterior, care vor fi finalizat misiunea standard de șase luni. Un alt astronaut chinez va continua misiunea, și va deveni astfel primul care petrece un an întreg consecutiv pe Tiangong.

Tiangong va rămâne operațională chiar și după retragerea SSI

Stația spațială Tiangong, formată din trei module, a fost finalizată la sfârșitul anului 2022 și reprezintă nucleul ambițiilor Chinei de a menține o prezență permanentă pe orbită pentru cel puțin un deceniu. Beijingul estimează că Tiangong va rămâne operațională chiar și după retragerea Stației Spațiale Internaționale.

Pakistanul colaborează cu China și în cadrul proiectului International Lunar Research Station, o bază lunară comună planificată pentru construcție în anii 2030.