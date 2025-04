Prima misiune spațială cu echipaj uman care a survolat polii Pământului s-a încheiat cu succes / La bordul capsulei s-au aflat patru oameni, iar zborul a fost unul privat

Cei patru astronauți care au luat parte la misiunea privată Fram2 a SpaceX au amerizat vineri în largul coastelor Californiei, după ce obiectivul principal al misiunii – survolarea celor doi poli ai Pământului – a fost îndeplinit, ceea ce reprezintă o premieră pentru un zbor spațial privat, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

În uralele și aplauzele echipelor SpaceX, misiunea Fram2 s-a întors cu succes pe Pământ. Echipată cu patru parașute pentru a-și amortiza căderea, capsula Crew Dragon a SpaceX a amerizat în apele californiene.

SpaceX, compania deținută de miliardarul Elon Musk, a atins o nouă etapă în explorarea spațială comercială. După o misiune de patru zile care a survolat polii, capsula spațială Fram2 i-a readus pe cei patru astronauți pe Pământ.

Aceștia au avut sarcina de a efectua aproximativ douăzeci de experimente științifice într-un timp relativ scurt. Unul dintre experimente a constat în surprinderea de imagini ale polilor nordic și sudic ai Pământului, ceea ce reprezintă o premieră în istoria spațială pentru un zbor privat pilotat de astronauți neprofesioniști. Până acum, cu excepția misiunilor lunare Apollo, polii Pământului nu fuseseră observați direct de astronauți, inclusiv de cei aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale.

