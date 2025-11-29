Primul satelit privat dedicat ştiinţei spaţiale a fost lansat pe orbită / Ce studiază satelitul de mărimea unui cuptor cu microunde

Primul satelit privat din lume dedicat ştiinţei spaţiale, conceput pentru a studia impactul erupţiilor solare, a fost lansat în spaţiu şi se află în prezent pe orbita Pământului, a anunţat compania care l-a dezvoltat, relatează DPA, transmite Agerpres.

Blue Skies Space, o companie specializată în date ştiinţifice despre spaţiu, cu sediul general la Londra, a anunţat că satelitul său a fost lansat vineri seară din California cu ajutorul unei rachete Falcon 9, dezvoltată de SpaceX.

Compania a precizat că satelitul, care are dimensiunea unui cuptor cu microunde şi se numeşte Mauve, este echipat cu un microscop şi va observa erupţii stelare şi exoplanete.

Blue Skies Space va partaja datele colectate de Mauve cu instituţiile de cercetare care fac parte din serviciul său de abonament, printre care se află universităţile americane Boston şi Columbia.

„Mauve va deschide o nouă fereastră asupra activităţii stelare, care până acum a fost în mare parte ascunsă vederii”, a declarat profesoara Giovanna Tinetti, cercetătoare principală la Blue Skies Space.

„Prin observarea stelelor în lumina ultravioletă, lungimi de undă care nu pot fi studiate de pe Pământ, vom obţine o înţelegere mult mai profundă asupra modului în care se comportă stelele şi asupra modului în care erupţiile lor pot afecta mediul exoplanetelor aflate pe orbite în jurul lor”, a adăugat ea.

„Telescoapele tradiţionale terestre nu pot capta aceste informaţii, aşadar un satelit precum Mauve este esenţial pentru aprofundarea cunoştinţelor noastre”, a precizat Giovanna Tinetti.

Marcell Tessenyi, directorul executiv al companiei Blue Skies Space, a adăugat: „Viziunea noastră este să facem datele ştiinţifice spaţiale cât mai accesibile posibil”.