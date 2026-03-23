O navă spațială de marfă rusească, fără echipaj, va fi andocată manual la Stația Spațială Internațională, după ce o defecțiune la sistemul de antene a compromis funcția de cuplare automată, potrivit Mediafax.

Capsula Progress MS-33 a fost lansată duminică de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan, cu ajutorul unei rachete Soyuz-2.1a.

La scurt timp după decolare, specialiștii au detectat o problemă la una dintre antenele sistemului KURS, responsabil pentru apropierea și andocarea automată la ISS, a anunțat agenția spațială rusă Roscosmos, citată de Reuters.

Reprezentanții ruși au subliniat că procedura de andocare manuală este una obișnuită în antrenamentele cosmonauților. „Abordarea manuală a navelor către ISS este practicată în mod regulat”, a declarat Oleg Kononenko, șeful Centrului de Pregătire a Cosmonauților.

Potrivit acestuia, manevra de cuplare va fi realizată manual de cosmonautul Serghei Kud-Sverchkov, actualul comandant al stației.

La rândul său, NASA a precizat că celelalte sisteme ale navei funcționează în parametri normali, iar Roscosmos continuă investigațiile pentru remedierea defecțiunii.

Nava transportă aproximativ 2,5 tone de provizii esențiale pentru echipajul de pe ISS, inclusiv alimente, apă, combustibil și oxigen.

În prezent, la bordul Stației Spațiale Internaționale se află șapte astronauți: trei din Rusia, trei din Statele Unite și unul din Franța.