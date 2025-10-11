RAPORT Investiţiile globale în sectorul spaţial ating 3,5 miliarde de dolari, un nivel record, odată cu extinderea bazei de investitori

Investiţiile globale în sectorul spaţial au atins un nivel record de 3,5 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, impulsionate de o gamă mai largă de startup-uri şi de cheltuieli continue pentru apărare, arată un raport publicat vineri de firma de investiţii axată pe spaţiu Seraphim Space, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Investiţiile, de la producătorii de rachete şi până la sateliţii pe orbită joasă a Pământului, au crescut de la 1,79 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut, consolidând spaţiul ca un sector important de creştere în domeniul tehnologiei, alături de inteligenţa artificială.

Analiştii au declarat că recordul din perioada iulie-septembrie 2025 reflectă o piaţă în curs de maturizare, investiţiile fiind acum distribuite de-a lungul mai multor companii, în loc să fie dominate de o mână de tranzacţii mari.

„Istoric, cea mai mare parte a capitalului din sector a fost concentrată în mâinile câtorva jucători, SpaceX şi OneWeb”, a declarat Lucas Bishop, asociat de investiţii la Seraphim Space.

„Ceea ce vedem acum este un set mult mai divers de companii care fac investiţii, ceea ce semnalează că spaţiul a evoluat într-o piaţă mai largă şi mai matură”, a adăugat Bishop.

În timp ce firmele de tehnologie de apărare axate pe hardware, precum Hadrian, Apex şi Hermeus, au fost responsabile pentru cele mai mari tranzacţii din SUA, compania chineză Galactic Energy a strâns cea mai mare parte a finanţării, cu o rundă de finanţare de 336 de milioane de dolari, derulată luna trecută.

Finanţarea este din ce în ce mai mult determinată de eforturile guvernamentale de a dezvolta industriile spaţiale şi de apărare interne în SUA, China şi Europa, se arată în raportul firmei Seraphim Space.

Analiştii se aşteaptă ca impulsul să continue şi în 2026, pe măsură ce reţelele comerciale de sateliţi se extind, iar guvernele intensifică achiziţiile, deschizând noi oportunităţi pentru tehnologii cu dublă utilizare pe pieţele civile şi de apărare, cum ar fi OneWeb şi programul Starshield al SpaceX.

Companiile publice din domeniul spaţiului au crescut în popularitate, valoarea de piaţă a Rocket Lab şi Planet Labs dublându-se, în timp ce valoarea AST SpaceMobile s-a triplat, după ce a firma şi-a prezentat tehnologia care permite telefoanelor mobile să se conecteze direct la satelit fără a avea nevoie de o infrastructură terestră.