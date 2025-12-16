Reţeaua internaţională de avertizare privind asteroizii continuă să monitorizeze cometa 3I/ATLAS

Pe măsură ce cometa interstelară 3I/ATLAS se apropie de perigeu (cel mai apropiat punct al traiectoriei sale faţă de Pământ), pe care-l va atinge la 19 decembrie, ea continuă să fie monitorizată de agenţiile spaţiale dar şi de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), transmite Live Science, citat de Agerpres.

Cometa, care va trece la aproximativ 270 de milioane de kilometri de planeta noastră, va fi urmărită de telescoape din întreaga lume, astfel încât astronomii să o poată analiza şi să facă predicţii despre eventuale viitoare obiecte similare care vor pătrunde în Sistemul Solar.

Reţeaua internaţională de avertizare privind asteroizii (IAWN), agenţie a ONU, se află la aproximativ jumătatea campaniei sale de observare a obiectului interstelar 3I/ATLAS şi urmează să-şi prezinte concluziile anul viitor, conform declaraţiilor făcute pentru Live Science de James Bauer, investigator principal al corpurilor cosmice mici în cadrul IAWN şi profesor în cadrul departamentului de astronomie al Universităţii din Maryland. Reţeaua este formată din peste 80 de observatoare şi astronomi profesionişti şi amatori din întreaga lume care desfăşoară cercetări active asupra obiectelor apropiate de Pământ, cum ar fi cometele şi asteroizii.

NASA coordonează campaniile de observare ale IAWN şi ale reţelei, conform lui Bauer, iar 3I/ATLAS este primul obiect interstelar urmărit de la începutul campaniilor de acest fel în 2017. În aceste campanii a mai fost urmărit şi asteroidul potenţial periculos Apophis, în 2020 şi 2021, iar o nouă campanie este aşteptată între 2027 şi 2029, pe măsură ce asteroidul va trece din nou prin apropierea relativă a Pământului.

„Ideea din spatele acestor campanii este de a consolida capacităţile tehnice de măsurare a poziţiilor pe cer, ceea ce numim astrometrie, pentru asteroizi şi comete”, a explicat Bauer. Cercetătorii vor testa o nouă tehnică de astrometrie pentru a urmări traiectoria 3I/ATLAS, ceea ce se poate dovedi util în perspectiva trimiterii unei sonde spaţiale către o cometă similară în viitor.

Oamenii de ştiinţă se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce priveşte măsurarea cu precizie a poziţiei unei comete interstelare, a mai susţinut Bauer. Aceste provocări sunt legate de schimbarea luminozităţii şi variabilitatea comei sale (norul de gaz şi praf care se extinde în jurul nucleului şi cozii cometei pe măsură ce aceasta se apropie de Soare şi se încălzeşte). Aceste caracteristici pot mări dimensiunea aparentă a cometei şi pot face mai dificilă identificarea locaţiei sale exacte.

Din fericire, deşi 3I/ATLAS îşi are originea în afara sistemului solar, prezintă un comportament „clasic” de cometă şi include componente precum apa şi dioxidul de carbon, fiind similară cometelor din cadrul Sistemului Solar, conform lui Bauer.