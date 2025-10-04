Secretele materiei întunecate ar putea fi dezvăluite de misiunile spre Lună

Materia întunecată este, de departe, cea mai mare enigmă a cosmosului. Ea constituie aproximativ 80% din toată materia din Univers, dar rămâne complet invizibilă. Nu emite, nu absoarbe și nu reflectă lumina, ceea ce o face imposibil de observat direct. Știm că există doar datorită efectelor sale gravitaționale asupra galaxiilor și stelelor, anunță Universe Today.

Ideea materiei întunecate a apărut în 1933, când astronomul Fritz Zwicky, în timp ce studia roiul galactic Coma, a observat că galaxiile se mișcau prea repede pentru a fi ținute împreună doar de materia vizibilă. De atunci, fizicienii și astrofizicienii încearcă să afle natura exactă a acestor particule misterioase.

Caldă sau rece? Întrebarea care schimbă istoria Universului

Răspunsul la întrebarea dacă particulele materiei întunecate sunt „ușoare” (calde) sau „grele” (reci) este esențial pentru a înțelege cum s-au format primele structuri cosmice.

Dacă particulele sunt calde, atunci ele ar fi împiedicat formarea unor structuri mici, iar Universul ar fi fost dominat doar de galaxii mari.

Dacă sunt reci, atunci ar fi permis și apariția structurilor mai mici, cum sunt roiurile de galaxii sau chiar protogalaxiile.

Un răspuns ar putea veni din Epoca Întunecată Cosmică, primele 100 de milioane de ani după Big Bang, când încă nu se formaseră stelele și galaxiile.

Semnalul de 21 de centimetri și problema Pământului zgomotos

O echipă condusă de dr. Hyunbae Park, de la Universitatea din Tsukuba (Japonia), a folosit simulări computerizate pentru a arăta că în această perioadă gazul primordial a interacționat cu materia întunecată, și a lăsat urme detectabile în așa-numitul semnal radio de 21 de centimetri al hidrogenului.

Problema? Acest semnal este extrem de slab și apare la frecvențe de aproximativ 50 MHz sau mai mici, domeniu saturat de interferențe radio create de oameni și distorsionat de ionosfera Pământului. Din acest motiv, telescoapele terestre nu pot surprinde semnalul cosmic autentic.

Luna, cel mai bun loc pentru a asculta Universul

Soluția propusă de cercetători? Partea nevăzută a Lunii. Acolo, corpul lunar acționează ca un scut natural, care blochează „zgomotul” radio produs de Pământ. Este un loc ideal pentru construirea unor observatoare radio capabile să capteze semnalul fragil al materiei întunecate.

Desigur, proiectul vine cu provocări majore… costuri enorme, tehnologie sofisticată și logistică complexă. Totuși, odată cu noua „cursă spațială”, în care Statele Unite, China, Europa și India investesc masiv în explorarea lunară, ideea nu mai pare utopică.