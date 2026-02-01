Subiectul sferelor Dyson, structuri ipotetice construite de civilizații mult mai avansate decât a noastră pentru a colecta energia unei stele, ar putea fi viabile, arată un nou studiu, în ciuda opiniilor din mediul științific, care susțineau că structuri de acest sunt mult prea instabile pentru a deveni realitate.

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea din Glasgow, sugerează că, dacă sunt construite corect, aceste megastructuri ar putea rămâne stabile gravitațional și funcționale chiar fără intervenție constantă.

Structuri masive care înconjoară steaua și colectează energia pentru întreaga civilizație

Sferelor Dyson le-a fost propus conceptul pentru prima dată în 1960 de fizicianul Freeman Dyson, care a teoretizat că civilizațiile extraterestre avansate ar putea exploata energia stelelor lor la scară uriașă, mult peste tehnologiile solare de pe Pământ. În locul panourilor solare obișnuite, ar fi vorba de structuri masive care înconjoară steaua și colectează energia pentru întreaga civilizație.

De-a lungul timpului, oamenii de știință au imaginat mai multe tipuri de sferă Dyson: motoare stelare, discuri reflectorizante ce ar folosi puterea unei stele pentru a propulsa un sistem solar întreg, sau sfere Dyson, roiuri de mici nave spațiale menite să capteze energie. Principalul obstacol pentru aceste idei rămâne menținerea stabilității acestor structuri uriașe.

Înțelegerea modului în care aceste structuri ar putea funcționa în realitate poate ghida căutarea civilizațiilor extraterestre

Profesorul Colin McInnes, autorul studiului publicat în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, arată că distribuția corectă a masei și luarea în calcul a presiunii radiației ar putea permite acestor structuri să rămână pasiv stabile. Astfel, ele ar putea colecta energie stelară fără a necesita intervenție constantă sau întreținere manuală.

Studiul arată că, pentru motoarele stelare, stabilitatea depinde de modul în care este distribuită masa pe discul reflectorizant. În cazul sferelor Dyson, dacă roiul de reflectoare este suficient de dens și gravitația proprie nu creează instabilitate, acestea pot funcționa într-un mod similar.

Cercetătorul subliniază că înțelegerea modului în care aceste structuri ar putea funcționa în realitate poate ghida căutarea civilizațiilor extraterestre și poate indica oamenilor de știință ce tipuri de megastructuri să urmărească în spațiu.

„Ideea unor structuri artificiale uriașe, precum motoarele stelare sau bulele Dyson, a fost discutată în studiile SETI de mult timp. Scopul nostru a fost să folosim modele matematice pentru a înțelege dinamica lor și să vedem cum ar putea fi configurate pentru a fi stabile fără intervenție continuă”, a explicat McInnes.