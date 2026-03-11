CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a anunțat că prima lansare a variantei îmbunătățite Starship V3 va avea loc „aproximativ peste patru săptămâni”, relatează Space.com.

Starship V3 aduce modificări importante atât treptei Super Heavy, cât și treptei superioare a vehiculului, fiind puțin mai înalte decât versiunile anterioare și echipate cu motoarele Raptor 3, care oferă tracțiune mai mare.

Versiunile precedente Starship au fost cele mai puternice rachete construite până în prezent, iar V3 continuă această tendință.

Primul booster V3 a suferit un accident pe standul de testare în noiembrie, ceea ce a întârziat lansarea, fiind necesară construirea unui alt booster. Între timp, SpaceX a aproape finalizat a doua rampă de lansare la Starbase, în sudul Texasului, unde testele pentru Flight 12 urmează să înceapă în zilele următoare.

Treapta superioară a V3, Ship 39, a finalizat recent teste preliminare de propulsie și de rezistență structurală.

Starship este proiectată pentru reutilizare completă, iar Super Heavy a efectuat deja reveniri pe platformă, fiind capturată de brațele robotizate ale turnului „Mechazilla”. Finalizarea celei de-a doua platforme și a noului turn va permite SpaceX să recupereze, pentru prima dată, și treapta superioară.

Reutilizarea completă este esențială pentru planurile SpaceX legate de programul Artemis al NASA. Starship este contractată să fie modul de aselenizare pentru misiuni cu echipaj, alături de modulul Blue Moon al Blue Origin.

NASA a modificat recent calendarul programului Artemis: Artemis 3 este acum preconizat pentru 2027, urmând să testeze manevre de întâlnire și andocare pe orbita joasă a Pământului, iar prima aselenizare ar putea avea loc abia cu misiunea Artemis 4, în funcție de disponibilitatea vehiculelor.