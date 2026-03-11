dark
Hand-Picked Top-Read Stories
Trending Tags
1 vizualizare
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

SpaceX va lansa pentru prima dată racheta Starship V3 în „aproximativ patru săptămâni”, anunță Musk

Ștefan Munteanu
11 martie 2026
Lansarea megarachetei Starship, construita de compania SpaceX
Starship Full Stack” by Official SpaceX Photos is licensed under CC BY-NC 2.0
Total
0
Shares
0
0
0
0
0
0

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a anunțat că prima lansare a variantei îmbunătățite Starship V3 va avea loc „aproximativ peste patru săptămâni”, relatează Space.com.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro

- articolul continuă mai jos -

Starship V3 aduce modificări importante atât treptei Super Heavy, cât și treptei superioare a vehiculului, fiind puțin mai înalte decât versiunile anterioare și echipate cu motoarele Raptor 3, care oferă tracțiune mai mare.

Versiunile precedente Starship au fost cele mai puternice rachete construite până în prezent, iar V3 continuă această tendință.

Primul booster V3 a suferit un accident pe standul de testare în noiembrie, ceea ce a întârziat lansarea, fiind necesară construirea unui alt booster. Între timp, SpaceX a aproape finalizat a doua rampă de lansare la Starbase, în sudul Texasului, unde testele pentru Flight 12 urmează să înceapă în zilele următoare.

Treapta superioară a V3, Ship 39, a finalizat recent teste preliminare de propulsie și de rezistență structurală.

Starship este proiectată pentru reutilizare completă, iar Super Heavy a efectuat deja reveniri pe platformă, fiind capturată de brațele robotizate ale turnului „Mechazilla”. Finalizarea celei de-a doua platforme și a noului turn va permite SpaceX să recupereze, pentru prima dată, și treapta superioară.

Reutilizarea completă este esențială pentru planurile SpaceX legate de programul Artemis al NASA. Starship este contractată să fie modul de aselenizare pentru misiuni cu echipaj, alături de modulul Blue Moon al Blue Origin.

NASA a modificat recent calendarul programului Artemis: Artemis 3 este acum preconizat pentru 2027, urmând să testeze manevre de întâlnire și andocare pe orbita joasă a Pământului, iar prima aselenizare ar putea avea loc abia cu misiunea Artemis 4, în funcție de disponibilitatea vehiculelor.

  • Ștefan Munteanu este un jurnalist specializat în domenii variate precum tehnologie, inteligență artificială, securitate cibernetică și apărare. Articolele sale acoperă noutățile din industrie, analize și impactul tehnologiei asupra societății. El este pasionat de inovațiile digitale și are un interes puternic pentru cele mai recente evoluții geopolitice.

Total
0
Shares
Share 0
Tweet 0
Pin it 0
Share 0
Share 0
Share 0
Share 0
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Citește si...